Milan, 3-0 al Lecce e quinta vittoria di fila: segnano Pulisic, Giroud e Leao

Non ci sono più ostacoli, o almeno così sembra, tra il Milan e la qualificazione alla prossima Champions League. Arriva il quinto successo consecutivo (il settimo se si conta l’Europa League) nel 3-0 rifilato al Lecce a San Siro. Segnano Pulisic, Giroud e Rafael Leao. I rossoneri non corrono molti pericoli, anche se la prima occasione capita al Lecce già al 3’: batti e ribatti nell’area rossonera, il pallone arriva a Gonzalez che manda sul fondo da buona posizione. Scampato il pericolo, il Milan passa in vantaggio. Chukwueze si infila tra Banda e Gallo e scarica su Pulisic. Lo statunitense controlla, si libera di Ramadani e batte Falcone.

Giocano solo i rossoneri, che hanno un’altra occasione sempre con l’ex Chelsea, ma sul suo colpo di testa fa un mezzo miracolo il portiere del Lecce.

Milan, vietato pensare alla Roma. Pioli sfida il Lecce: «Mai cinque vittorie di fila»

La squadra di Luca Gotti è in difficoltà e al 20’ va ancora sotto: calcio d’angolo e colpo di testa di Giroud. Gonzalez centra la traversa, ma questa resta l’unica risposta dei giallorossi, che al 45’ restano in 10. Viene espulso Krstovic: il centravanti nel tentativo di controllare il pallone alza troppo la gamba e colpisce Chukwueze sul fianco. Per l’arbitro Massimi è rosso diretto, nonostante le proteste leccesi. Nella ripresa arriva anche il terzo gol: contatto nell’area rossonera tra Theo Hernandez e Almqvist, il giallorosso resta a terra, il fischietto di Termoli non ferma il gioco, il Milan continua con Adli che regala a Rafael Leao la palla del 3-0. Si scatena una piccola baruffa in campo, ma il Var convalida.