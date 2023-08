Mihajlovic, il figlio Miroslav diventa allenatore: «Mi guarderai da lassù e mi darai la giusta forza»

L'erede di Sinisa Mihajlovic è pronto ed è già «in casa». A pochi mesi dalla scomparsa prematura di Sinisa, il figlio Miroslav ha annunciato di essere pronto a seguirne le orme. Il terzogenito del campione serbo e dalla moglie Arianna Rapaccioni ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra con orgoglio di avere conseguito dalla Figc il patentino Uefa C, il primo livello disponibile per chi sogna una carriera in panchina.

Virginia Mihajlovic, lo sfogo dopo il matrimonio: «Alcuni invitati non ci hanno fatto il regalo di nozze, il rispetto dov'è?»

Nessuna «spinta»

Il classe 2000 Miroslav Mihajlovic ha deciso di provare la scalata al grande calcio partendo dalla base: ora potrà allenare qualsiasi categoria giovanile - ad eccezione della Primavera. L'annucio è stato postato attraverso una stori Instagram del figlio di Sinisa.

«Caro papà, sei e sarai sempre il mio orgoglio e la mia fonte di ispirazione - aveva scritto Miroslav nelle ore drammatiche successive alla morte del padre –. Cercherò in tutti i modi di renderti orgoglioso perché da lassù mi guarderai e mi darai forza come hai sempre fatto».

Ora il ricordo di Sinisa lo accompagnerà in panchina mentre le sorelle maggiori Viktorija e Virginia hanno deciso di lanciare un brand di moda ("LeMiha") insieme alla madre e all'imprenditore bolognese Jacopo Tonelli, forti anche del supporto dell'ex calciatore rossoblù Ibrahima Mbaye.