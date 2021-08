Calcio, Melissa Satta felicissima per la nuova avventura a Sky: «Da ragazzina giocavo in Serie C»

La showgirl e presentatrice Melissa Satta si è detta «felicissima» per la nuova avventura a Sky. La dichiarazione della soubrette è arrivata a margine della presentazione dei palinsesti di Sky Sport, parlando con l'Adnkronos del suo ingresso tra i volti della pay-tv.

Satta sarà presenza fissa nella stagione sportiva e calcistica 2021/2022 all'interno della trasmissione «Sky Calcio Club» che andrà in onda la domenica sera. Per la showgirl anche un ruolo da conduttrice conduttrice della trasmissione tv «Goal Deejay», programma che chiuderà la tre giorni di coppe europee.

Le dichiarazioni di Melissa Satta

«Anche se faccio televisione da 17 anni, ogni volta che nasce qualcosa di nuovo è veramente emozionante. Sono un pò agitata perché entro in una famiglia super unita e super preparata. Sky e Sky Sport sono per me i numeri uno. Per me è un onore e devo entrare un pò anche in punta di piedi, perché da loro posso solo imparare», ha detto Melissa Satta, dicendosi «carichissima e sicura che andrà alla grande».

«Di calcio - ha sottolineato la showgirl - sono appassionata. Da ragazzina giocavo in serie C, quindi l'ho anche giocato. Poi ho avuto un calciatore in famiglia e ho un bambino che è appassionato di calcio. Quindi il calcio l'ho sempre respirato».