Mbappé, le reazioni Nba alla maxi offerta dell'Al Hilal: LeBron corre verso l'Arabia, Antetokounmpo si offre

Il futuro di Kylian Mbappé si è preso le prime pagine mondiali.

E non potrebbe essere altrimenti, dopo l'offerta monstre presentata dall'Al Hilal: 300 milioni per strapparlo al Paris Saint-Germain (a un solo anno dalla scadenza naturale del suo contratto) e 700 milioni al giocatore per una sola stagione. Un investimento comprensivo di accordi commerciali con l'Arabia Saudita, certo, ma che raggiunge cifre inimmaginabili fino a pochi mesi fa, ovvero quando gli emiri hanno deciso di investire, e tanto, nel mondo del calcio per rafforzare la propria candidatura a ospitare i Mondiali del 2030. E quale migliore sponsor del giocatore più forte del pianeta?

Mbappé non ha ancora dato una risposta, mentre il Psg, ovviamente, ha subito accettato l'offerta saudita. La volontà di Kylian è sempre stata quella di rimanere a Parigi per un'altra stagione e poi partire a parametro zero la prossima estate, magari verso quel Real Madrid che ormai è terra promessa. L'offerta araba però cambia le carte in tavola, e non potrebbe essere altrimenti. Si tratta di cifre insostenibili per chiunque non abbia uno Stato sovrano alle spalle e quindi irrinunciabili per qualunque sportivo. E a confermare questa tesi sono arrivate le reazioni di diversi giocatori dell'Nba.

Il primo è stato Giannis Antetokounmpo, cestista dei Milwaukee Bucks che ha scherzato sulla sua somiglianza con Mbappé per convincere l'Al Hilal a tesserarlo. Ne è nato un siparietto social con lo stesso Kylian, che ha repostato il tweet del greco accompagnadolo con grasse risate. LeBron James invece ha scelto una gif tratta dal film Forrest Gump per mostrare la sua possibile reazione all'offerta araba, che il campione dei Lakers accetterebbe, letteralmente, di corsa.

Me headed to Saudi when they call @RichPaul4 & @mavcarter for that 1 year deal! ✌🏾🤷🏾‍♂️😁 pic.twitter.com/IX0VSMZYNb — LeBron James (@KingJames) July 25, 2023

Stupore anche per Damian Lillard, giocatore dei Portland Trail Blazers, anche lui al centro di un complicato caso di mercato, che su Twitter si è detto incredulo di fronte alle cifre saudite. Poi è toccato a Gary Payton, vincitore della Nba 2022 con Golden State, e a Andre Drummond, centro dei Chicago Bulls, proporsi per la Saudi Pro League: uno come difensore, l'altro come portiere. Vorrebbe restare sul parquet, ma magari al caldo di Riyad, Draymond Green, fresco di firma con gli Warriors: «Avete anche campionati di basket, giusto? L'inchiostro sul mio contratto non si è ancora asciugato».