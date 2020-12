Milan-Lazio 2-1 Diretta: Rebic e Calhanoglu per lo scatto, Luis Alberto la riapre. Squadre negli spogliatoi

Rebic e Calhanoglu scattano. Luis Alberto è pronto sulla ribattuta di Donnarumma sul rigore di Immobile e la riapre. Il Milan è avanti alla fine del primo tempo. Ma la Lazio è in partita, soprattutto dopo aver trovare il gol che ha dimezzato lo svantaggio. Il doppio vantaggio della truppa di Pioli poteva indirizzare la gara, ma la formazione di Inzaghi è stata brava a rimanere mentalmente dentro la sfida.

49'pt Finisce il primo tempo. Milan avanti.

47'pt Fallo di Immobile in attacco. Abbattuto Hernandez.

45'pt Ci saranno quattro minuti di recupero.

45'pt Conclusione di Luis Alberto: dopo una bella azione sulla sinistra della squadra biancoceleste. Palla che finisce alta.

44'pt Ammonito Pioli. Così come Inzaghi, che si era beccato il giallo per proteste qualchi istanti dopo il rigore assegnato alla sua squadra.

43'pt Angolo per la Lazio e Luis Alberto mette in difficoltà Donnarumma cercando direttamente la conclusione. Altro angolo.

41'pt Secondo cartellino, questa volta è Krunic a finire sul taccuino di Di Bello proprio per un fallo su Escalante. Punizione per la Lazio da buona posizione.

39'pt Primo giallo della gara: Escalante stende Hernandez che aveva recuperato palla e si stava involando verso la porta di Reina.

38'pt Lazio che sta producendo il massimo sforzo in questo primo tempo alla ricerca del pareggio. Fraseggio continuato della squadra di Inzaghi. E il Milan non riesce ad uscire.

36'pt Si apre un'autostrada davanti a Radu, che ci si infila dentro è arrivato al limite dell'area, guadagna un calcio d'angolo.

32'pt Correa non ce la fa. Era in dubbio già prima della gara. Entra Muriqi per l'argentino.

30'pt Intervento decisivo di Kalulu, che anticipa Marusic proprio mentre l'esterno stava andando a colpire di testa per il più facile dei tocchi sotto porta. La Lazio è rientrata prepotentemente in partita.

28'pt GOL LAZIO: Donnarumma si supera parando il rigore di Immobile, ma sulla respinta arriva Luis Alberto che di testa riapre la partita.

27'pt Rigore per la Lazio. Fallo su Correa rivisto al Var da Di Bello.

25'pt Si fa vedere dalle parti di Donnarumma la Lazio. E lo fa con Correa, che impegna il portiere rossonero - che si è ripreso - col sinistro da dentro l'area.

22'pt Problemi muscolari per Donnarumma, staff medico in campo. Il portiere del Milan si è accasciato prima di calciare un rinvio dal fondo.

17'pt GOL MILAN: Rigore assegnato. Calhanoglu non sbaglia. Spiazza Reina e trova il 2-0 per i rossoneri.

15'pt Rigore per il Milan: Secondo Di Bello, Patric colpisce con la mano il tiro di Rebic a colpo sicuro. Var in azione.

14'pt Il gol subito ha svegliato la squadra di Inzaghi, che ha guadagnato campo e che cerca di arrivare davanti a Donnarumma per vie centrali.

12'pt Contropiede biancoceleste con Marusic che trova spazio a sinistra, si difende dall'attacco di Calabria e cerca il tiro mancino. Di poco fuori con Donnarumma battuto.

10'pt GOL MILAN: Passa il Milan: il gol è di Rebic sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Calhanoglu. Ma disattenta la difesa della Lazio, che si perde in area l'attaccante rossonero che non ha difficoltà a battere Reina.

⏱ 10'

Ante Rebić finally gets his first of the season! Perfectly timed jump following a corner, and we're in the lead 🔥#MilanLazio 1-0 #SempreMilan@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/FL7irmZzaD — AC Milan (@acmilan) December 23, 2020

8'pt Ci prova Radu, che non viene contrastato dalla difesa rossonera. Tiro sballato del difensore biancoceleste.

6'pt Grande azione di Kalulu che recupera palla e serve Rebic, quest'ultimo premia Calhanoglu che dal limite dell'area prova la conclusione mancina: alta di poco.

4'pt Fase di studio in questi primi minuti. Ritmi bassi da entrambe le parti.

2'pt Calcio di punizione per il Milan da buona posizione. Calhanoglu la mette in mezzo ma la difesa della Lazio respinge.

1'pt Subito a terra Leao: colpo subito da Luiz Felipe. Ma l'attaccante del Milan si rialza senza problemi.

1'pt Iniziata la gara di San Siro. Primo pallone della Lazio.

Tutto pronto a San Siro: le squadre hanno completato il riscaldamento. Tra poco l'ultima gara del 2020 tra Milan e Lazio.

È come la seconda prova all'esame di maturità, dopo quella superata brillantemente contro il Napoli. La Lazio stasera gioca a San Siro contro il Milan capolista. E il professore sarà uno che Formello lo conosce bene: Stefano Pioli. Ma Inzaghi si è preparato alla grande, nonostante le defezioni. Alle quali non pensa:«Vogliamo chiudere al meglio il 2020. Andiamo a giocare con tanta voglia nonostante l'infermeria piena». Eh sì, perché il tecnico biancoceleste non potrà contare su Acerbi, Fares e Lucas Leiva. E anche Correa sarà in ballottaggio fino alla fine con Caicedo. E allora ci si affiderà, come al solito, a Ciro Immobile, che l'anno scorso proprio a San Siro toccò quota 100 con la maglia della Lazio. Dovrà essere lui il trascinatore aiutato da Milinkovic e Luis Alberto. Anche il Milan ha grossi problemi di formazione. Ibra non c'è, così come Kjaer e Kessie è squalificato. Ma Pioli nonostante tutto ha continuato a vincere rimanendo in testa alla classifica. E non vuole mollarla proprio a due giorni dal Natale.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa a partire dalle 20,45 su Dazn.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All.: Pioli.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

