Leeds, l'esonero di Bielsa ora è ufficiale: «Per sempre grati, ha cambiato la cultura del club»

Ora è ufficiale: finisce l'avventura di Marcelo Bielsa al Leeds. Il club di Premier League ha confermato con una nota sul proprio sito l'esonero del tecnico alla guida della squadra dal 2018: a condannarlo il pesante 4-0 subito dal Tottenham di Antonio Conte. Il presidente Andrea Radrizzani commenta così la scelta: «Questa è stata la decisione più difficile che ho dovuto prendere durante il mio mandato al Leeds United, tenendo conto di tutto il successo che Marcelo ha avuto con noi. Con lui in panchina abbiamo avuto stagioni incredibili: ha cambiato la cultura del club e ha portato in tutti noi una mentalità vincente. La promozione in Premier League vivrà ovviamente a lungo in tutti i nostri ricordi, me e i tifosi compresi. Devo agire però nel migliore interesse del club e credo che ora sia necessario un cambiamento per garantire il nostro posto in Premier. I risultati e le prestazioni recenti non hanno soddisfatto le nostre aspettative. Io e tutti gli altri del club vogliamo ringraziare Marcelo per i suoi sforzi e risultati e gli auguriamo il meglio per il futuro». Il Leeds al momento è sedicesimo in classifica, con 23 punti conquistati in ventisei giornate.

APPROFONDIMENTI INGHILTERRA Premier, addio tra il Leeds e Bielsa a fine stagione? La parabola del...