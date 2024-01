Lecce-Juventus: dove vederla, probabili formazioni e orario

Il Lecce oggi ospita la Juventus al Via del Mare per la ventiduesima giornata di Serie A. I bianconri hanno un'ottima occasione per passare l'Inter in testa alla classifica, dato che i nerazzurri sono impegnati nella Supercoppa italiana. La gara di Lautaro e compagni verrà recuperata il 28 febbraio e fino a quel momento avranno una partita in meno. Chance importante, quindi, per Allegri che dovrebbe scendere in campo con tutti i titolari contro i salentini che sono senza Banda, impegnato in Coppa d'Africa.

Ecco le informazioni della partita, dove vederla, probabili formazioni e orario.

Lecce-Juventus, Allegri vede il sorpasso: «Guardie e Ladri? Una battuta, puntiamo a un posto in Champions. Rabiot e Chiesa out»

Dove vederla e orario

La partita va in scena questa sera alle 20.45 al Via del Mare a Lecce e sarà disponibile in diretta televisiva e streaming. A fornire le immagni della gara in tempo reale è Dazn, che la riprenderà sul digitale terreste e sugli smart tv. Se si vuole vedere la gara in streaming è possibile farlo sempre grazie all'applicazione ufficiale dell'emittente televisiva.

Probabili formaizoni Lecce-Juventus

I bianconeri arrivano alla partita senza Rabiot che è indisponibile, così come Kean che è in uscita. I salentini non rinunciano a nessun titolare oltre a Banda, impegnato con lo Zambia nel'Afcon.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremerd, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri.

Lecce(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Almqvist. All. D'Aversa.

L'arbitro

A dirigere la partita è Daniele Doveri di Roma 1, mentre ad aiutarlo come guardialinee ci sono Berti e Ricci. Il ruolo di quarto uomo è ricoperto da Perenzoni, mentre il Var è affidato a Valeri con al suo fianco Abisso comee Avar.