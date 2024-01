Le Iene, la denuncia di un arbitro di Serie A: «Gravi anomalie nel sistema arbitrale, immagini manipolate dal Var in più occasioni»

Ci sarebbero gravi anomalie nel sistema arbitrale di Serie A, con immagini manipolate dal Var e gravi irregolarità. A dirlo, in esclusiva a "Le Iene", un arbitro ancora in attività, che ha raccontato episodi dubbi ed errori commessi "volontariamente" da alcuni colleghi.

Le anticipazioni

Come ogni martedì, torna anche oggi l'appuntamento con "Le Iene", lo show condotto da Veronica Gentili e Max Angioni in onda su Italia 1.

Per la prima volta nella storia del calcio italiano, stasera un arbitro di Serie A farà delle rivelazioni esclusive, denunciando quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia. Giulio Golia tornerà poi sul tema del fine vita, con l'intervista a Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, e Luca Zaia, governatore del Veneto, regione in cui pochi giorni fa è stata bocciata dal Consiglio regionale la prima proposta di legge italiana sul suicidio assistito. Spazio poi a Artem Tkachuk, attore ucraino diventato famoso soprattutto per il ruolo di "Pino" nell'amatissima serie "Mare Fuori", presente in studio come ospite del programma.

Le rivelazioni esclusive dell'arbitro

«Sono un arbitro di Serie A attualmente in attività e voglio segnalare quelle che per me, e per altri arbitri, sono delle gravi anomalie del sistema arbitrale in Italia. Perché mi sono deciso a parlare? Per amore del gioco del calcio e perché credo ancora nei principi di lealtà sportiva, ma anche perché questa situazione è diventata insostenibile e sta condizionando le carriere di molti arbitri, attraverso un sistema di valutazione del loro operato che presenta molte anomalie». Inizia così il racconto dell'arbitro di Serie A, intervistato in esclusiva a "Le Iene" da Filippo Roma.

«Ho deciso di mantenere l'anonimato perché sono ancora in attività e certamente ci sarebbero ripercussioni negative nei miei confronti da parte dei vertici dell’Associazione italiana arbitri, che danneggerebbero pesantemente la mia carriera. Quest’anno ci sono stati tantissimi errori degli arbitri in campo e al Var che sono davvero inspiegabili, soprattutto per noi che siamo degli addetti ai lavori. Se hai delle immagini chiare davanti agli occhi e hai la possibilità di rivedere l’episodio con tante telecamere a disposizione come fai a non accorgerti dell’errore commesso dall’arbitro in campo? Per esempio, è il caso del rigore negato al Bologna in Juventus-Bologna, o del fallo di mano di Pulisic prima del suo gol in Genoa-Milan, o del recente fallo di Bastoni su Duda in Inter-Verona, poco prima che l’azione proseguisse e si arrivasse al tanto contestato gol dell’Inter. In tutti questi casi, inspiegabilmente, non ha sbagliato solo l’arbitro in campo, ma anche il Var che, nonostante immagini chiare, ha deciso di perseverare nell’errore commesso», ha raccontato l'arbitro ai microfoni del programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni.