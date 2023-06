Lazio, dall'indice di liquidità alle priorità sul mercato: si avvicina il confronto tra Lotito e Sarri

Dall’addio di Tare (compresa la grigliata di ieri) a un nuovo incontro in ottica futuro. Si avvicina la chiusura di una settimana importante in casa Lazio per porre le basi concrete di una stagione che vedrà i biancocelesti tornare a giocare in Champions League. Dagli investimenti ai ruoli da rinforzare, fino alla scelta del nuovo direttore sportivo: saranno questi i temi del prossimo confronto tra Lotito e Sarri che, salvo ulteriori posticipi, è previsto entro domani.

Si avvicina il confronto tra Lotito e Sarri

Il tecnico chiederà subito garanzie sull’indice di liquidità, pronto a tormentare la Lazio come ogni estate. Lotito dal canto suo ha promesso novità di mercato entro la fine del mese, perciò ha già in mente come aggirare il parametro e accontentare l’allenatore entro l’inizio del ritiro di Auronzo di Cadore (partenza prevista l’11 luglio).

Sarri ha sottolineato più volte l’importanza di cominciare subito con buona parte della rosa a disposizione ed è stato proprio questo il segreto della cavalcata di quest’anno in campionato culminata con il secondo posto.

Priorità a centrocampo e attacco

Un exploit che frutterà almeno 60 milioni e che Lotito punterà a incassare prima per potersi subito muovere in entrata. Di certo Sarri ribadirà le priorità e saranno i colpi dalla cintola in su. Andrà subito sistemata la situazione in attacco, con un’altra punta (Rafa Silva il sogno, Milik in pole, Simeone e Marcos Leonardo i piani b) e un esterno (Berardi è il preferito, ma attenzione alle piste Hudson-Odoi e Karlsson).

Toccherà poi al centrocampo, dove tutto ruoterà attorno a Milinkovic. Con una sua cessione si tenterà l’assalto definitivo a Frattesi, anche se Sarri monitora sempre la situazione di Zielinski e attende novità sulla trattativa tra il Milan e Loftus-Cheek. Gli altri colpi dipenderanno dalle uscite di Basic e Marcos Antonio. I preferiti restano Fazzini e Torreira, ma piace tanto anche Rovella, mentre è troppo difficile arrivare a Ricci. I nomi dal centrocampo in su sono questi. Poi toccherà alla difesa e alla porta, dove però già è stato bloccato Audero in attesa di piazzare Maximiano.