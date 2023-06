Juventus fuori dalla Superlega? La stampa spagnola: lo avrebbe già comunicato a Barcellona e Real Madrid

L’avventura della Juventus in Superlega potrebbe concludersi prima ancora di iniziare.

Secondo la stampa spagnola, infatti, il club bianconero avrebbe inviato una lettera a firma del dg Maurizio Scanavino a Real Madrid e Barcellona per annunciare l’intenzione di abbandonare il progetto.

La Juventus fuori dalla Superlega?

Un vero e proprio terremoto per la Superlega, notizia che in queste ore non è stata confermata ma nemmeno smentita dal club bianconera. La Juve era stata tra le società promotrici dell’iniziativa che nel 2021 (insieme ai migliori 12 club d’Europa) aveva scombussolato gli orizzonti del calcio internazionale, mettendo la Uefa sul piede di guerra. Dopo il cambio ai vertici, con le dimissioni di Andrea Agnelli, la linea politica è cambiata; in Italia la società ha chiesto e ottenuto il patteggiamento per il secondo filone della giustizia sportiva (con multa e senza ulteriori punti di penalizzazione) e anche a livello internazionale il fronte sulla Superlega si è ammorbidito, fino alle indiscrezioni dalla Spagna che potrebbero chiudere definitivamente il progetto.

Serviranno alcune settimane per completare l’iter burocratico, intanto la Superlega stessa è sotto giudizio della Corte di giustizia dell'Unione europea che dovrà esprimersi (questa estate) sulla nuova competizione. Potrebbe essere la mossa decisiva nei confronti dell’Uefa (che ha aperto un’indagine sulla Juve per violazione del FFP) per scongiurare un’eventuale esclusione dalle coppe europee, dopo la qualificazione alla Conference League per la prossima stagione.