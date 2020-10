Juve, Pirlo chiede pazienza: «Siamo giovani, ma cresceremo»

«Purtroppo nelle ultime due partite siamo rimasti in dieci per leggerezze e episodi, bisogna sacrificarsi. Siamo una squadra giovane che deve lavorare, i giovani devono fare esperienza, la stanno facendo giocando e capita che qualche leggerezza la possano fare». Andrea Pirlo, ai microfoni di Dazn, commenta il pareggio della sua Juventus in casa del Crotone «Abbiamo una squadra giovane, siamo in costruzione abbiamo bisogno di tempo, - le parole del tecnico bianconero - i ragazzi hanno bisogno di sbagliare». Pirlo non teme la concorrenza: «Ci sono tante squadre, sarà una battaglia - sottoliena - bisogna fare punti, piuttosto che lasciarli per strada, siamo in costruzione, credo che torneremo davanti. Dybala? Si è allenato ieri dieci minuti, per fargli fare minuti non era la partita ideale. Ronaldo sta bene e speriamo di averlo presto. Buffon in porta fa un bell'effetto ed è una bella sicurezza

