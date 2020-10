Inter-Parma, dalle 18 la Diretta: Conte senza Lukaku ma con Gagliardini

Scelte forzate per Conte in avanti vista l'indisponibiità di Lukaku infortunato: accanto a Lautaro ci sarà Perisic. Ritorna Gagliardini a centrocampo e spazio a Eriksen sulla trequarti. In difesa, Skriniar è guarito ma Ranocchia resta favorito per un posto da titolare.

Nel Parma, Liverani ritrova Dezi e Sprocati. Negativi Bruno Alves e Osorio, ma il primo non è stato comunque convocato. Davanti spazio a Cornelius e Gervinho.

SEGUI LA DIRETTA

Probabili formazioni

INTER (3-4-1-2) : Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Perisic, Lautaro. All. Conte

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Osorio, Pezzella; Grassi, Cyprien, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. All. Liverani

Ultimo aggiornamento: 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA