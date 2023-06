Calciomercato, Inter a Londra per Koulibaly, Onana e Lukaku. Nodo Milik per la Juve, il Milan su Thuram

All’estero prime mosse importanti delle big sul mercato. Il Real Madrid ha ufficializzato il primo colpaccio estivo con la prossima presentazione di Jude Bellingham dal Dortmund, contratto di sei anni e 103 milioni di euro ai tedeschi. Mentre il Psg si ritrova a gestire l’ennesima telenovela Mbappè, che ha annunciato di non voler prolungare il suo contratto a Parigi oltre il 2024, e di fronte al rischio di perderlo a scadenza la prossima estate i francesi stanno valutando la cessione.

Il Brighton invece ha ufficializzato Milner.

Calciomercato ultime notizie oggi: Lazio, contatto per Audero. L'Inter sogna Milinkovic. Milan e Napoli, occhi su Beltran

Preoccupazioni e movimenti di altro livello in Italia, con Frattesi nel mirino di Inter, Juve e non solo. Inzaghi ha chiesto alla società uno sforzo per Sergej Milinkovic-Savic, ma Lotito non ha intenzione di scendere sotto i 30/35 milioni. Attenzione in uscita a Brozovic, richiesto dall’Arabia Saudita, e Onana, nel mirino del Chelsea: Ausilio è a Londra per incontrare la dirigenza dei Blues, si parlerà anche di Koulibaly e Lukaku. Intanto i londinesi hanno messo gli occhi anche su Vlahovic, sacrificando Pulisic.

In fase di studio il mercato della Juventus, Allegri ha iniziato a programmare il futuro (ieri summit a Milano con Manna) ma non ha ancora chiuso definitivamente la porta alla maxi offerta araba dell’Al Hilal. I bianconeri devono tagliare almeno 100/120 milioni di euro soprattutto per i mancati incassi della prossima Champions. Fuori Paredes e Rabiot, a cui è stato proposto un anno di contratto alle stesse cifre (7 milioni) che difficilmente accetterà.

Il futuro di Milik è ancora da definire. La Juventus al momento non è intenzionata a riscattarlo ai 7 milioni pattuiti, punta al rinnovo del prestito, ma l’OM non ha fretta e soprattutto non ha intenzione di fare sconti sotto i 7/8 milioni, dopo averlo prelevato dal Napoli a quelle cifre. Il polacco, intanto è uscito allo scoperto dal ritiro della nazionale: «Sarei felice di restare alla Juventus, lì sto bene e l'allenatore mi vuole. Spero che i due club trovino un'intesa presto».

Il Milan fa sul serio per Thuram, ma la concorrenza è agguerrita e le richieste del francese - compreso un bonus alla firma da circa 10 milioni di euro - molto alte. E intanto si stringe per il nigeriano Chukwueze, dopo i contatti positivi degli ultimi giorni. Per la panchina del Napoli è ballottaggio Paulo Sousa-Galtier per l’eredità di Spalletti, con il francese in pole position.