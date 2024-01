Furia Verona dopo il 2-1 contro l'Inter. Il ds Sogliano: «Subito un grande torto, qualcuno più in alto ha deciso che doveva andare così»

Definire "rocamboleschi" gli ultimi minuti di Inter-Verona non è sufficiente per descrivere gli incredibili episodi capitati all'interno di essi.

In sequenza: il goal del pareggio di Henry, il nuovo vantaggio dei nerazzurri in pieno recupero con un presunto contatto falloso contestato degli scaligeri, l'espulsione di Lazovic, un goal sbagliato a porta vuota dall'Inter, poi il rigore concesso all'Hellas dopo revisione al Var e infine l'errore dal dischetto dello stesso Henry.

Il rigore sbagliato da Henry allo scadere dei minuti di recupero

Il risultato recita 2-1 in favore dei padroni di casa, ma le emozioni sono al cardiopalma, da ambo le parti. Tuttavia, è evidente come quelle negative affliggano gli ospiti, arrivati a un soffio da un pareggio insperato. Lo testimoniano, più di tutte, le parole al veleno del ds scaligero Sean Sogliano al termine dell'atipico match.

«Oggi è stata una grande mancanza di rispetto verso una società che tra tante difficoltà sta cercando di onorare questo campionato e lottare fino alla fine - esordisce Sogliano - Sull'episodio del 2-1 dell'Inter è impossibile che in una sala Var arbitri preparati non possano avere visto che il gol era da annullare, non possono non avere avvisato l'arbitro». Ha proseguito il dirigente, intervistato da Dazn dopo il ko. «In una sala Var non si può fare questo errore, o è mancanza di rispetto o è altro. Per me non è un errore: il Verona e i suoi tifosi tornano a casa con un grande torto, è una cosa veramente molto grave».

Sogliano rincara poi la dose, riferendosi a presunti "massimi sistemi": «Il gol è palesemente irregolare. Io non voglio essere antipatico o scontroso: capisco che in questo momento qui sia più bello parlare dell'Inter che vince lo scudetto e non del povero Verona che ha subito un torto. Ma se non parliamo di questo facciamo finta che vada tutto così. Ma è inutile scandalizzarsi, io sono veramente deluso da questo sistema. Probabilmente qualcuno più in alto della Var ha deciso che doveva andare così».

«La situazione è chiara. La squadra è in un momento di difficioltà, abbiamo cercato di portare punti contor i più forti del campionato. È inutie parlare di mercato se poi abbiamo la possibilità di abndare via da San Siro con un punto e con questo intervento mancato clamoroso non è successo», ha proseguito Sogliano. «Accettare questo è troppo, il resto passa in secondo piano. Questo non è un errore, è una mancanza di rispetto a una società che ha problemi, ma a maggior ragione non voglio aiuto. Voglio rispetto. Potevamo prendere 4 gol, ma così è troppo. Vogliamo migliorare il calcio e poi facciamo questo? Io sono un umile direttore sportivo, però oggi la nostra dignità è stata calpestata», ha concluso il ds del Verona.

La replica di Simone Inzaghi

«Sogliano ha parlato di mancanza di rispetto? Ne ho perse anche io partite così, chiaramente ci sta (lamentarsi, ndr). Penso che sia stata un'ottima partita, il rigore per il Verona era giusto: Darmian sapeva di aver toccato l'avversario» ha affermato il tecnico dell'inter commentando la prestazione dei suoi.