Filippo Terracciano, chi è l'esterno ad un passo dal Milan: trattativa in chiusura

Il calciomercato invernale è iniziato forte per i club di Serie A e il Milan sta per chiudere il secondo colpo dopo quello di Matteo Gabbia. Il club rossonero è a un passo da Filippo Terracciano, esterno classe 2003 dell'Hellas Verona.

La trattativa tra le due società è in chiusura e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca, sulla base di 5 milioni di euro più 1 di bonus. Anche Juventus e Fiorentina hanno fatto dei sondaggi per Terracciano ma alla fine è stato il Milan a compiere lo scatto decisivo e in queste ore sta ultimando i dettagli finali legati alla percentuale dell'Hellas Verona sulla futura rivendita.

Chi è Filippo Terracciano: caratteristiche tecniche e ruolo

Filippo Terracciano sta disputando un'ottima stagione con l'Hellas Verona con cui ha collezionato 18 partite nella prima parte di campionato, di cui ben 14 da titolare, fornendo un assist. Si tratta della sua seconda stagione vera e propria in Serie A. L'anno scorso aveva totalizzato 20 presenze complessive, nella stagione 2021/22 invece appena una. Nel 4-2-3-1 di Baroni è stato impiegato come terzino sinistro nella linea a quattro. Le sue ottime qualità di corsa lo rendono un giocatore prezioso in fase di spinta, anche per le sue doti di inserimento. Giocatore molto duttile, adattabile anche a centrocampo. Non ha ancora trovato il primo gol in Serie A ma le sue prestazioni gli sono valse la chiamata di un club prestigioso come il Milan. Terracciano ha vissuto l'intero ma ancora breve percorso da calciatore con la maglia del Verona, guadagnandosi anche la nazionale U20 e l'U21 con cui ha raccolto rispettivamente 8 e 1 presenze.