Inter-Empoli: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Inter chiuderà la 30a giornata di Serie A nel match di San Siro contro l'Empoli. Una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di tornare a +11 sul Milan, vittorioso contro la Fiorentina. La squadra di Simone Inzaghi vuole tornare a correre in campionato, così da chiudere il prima possibile la pratica scudetto. Per questo l'allenatore schiererà l'undici titolare, compreso Acerbi che negli ultimi giorni ha fatto parlare molto di sé in merito al caso Juan Jesus.

Orario di Inter-Empoli

Il match di San Siro tra Inter ed Empoli andrà in scena lunedì 1 aprile alle ore 20:45.

Dove vederla in tv e streaming

La partita valevole per la 30a giornata di Serie A tra Inter ed Empoli sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, disponibile anche tramite app per smartphone e tablet.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Kovalenko, Fazzini, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. All. Nicola

Squadra arbitrale

Sarà Federico Dionisi di L’Aquila l’arbitro di Inter-Empoli. Valeriani e Fontemurato saranno gli assistenti; Monaldi il Quarto uomo; Marini sarà il VAR, Mariani AVAR.