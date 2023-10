Inter-Benfica 1-0, a San Siro esulta Inzaghi: segna Thuram, ma tante occasioni

È un’Inter devastante quella che nella ripresa travolge il Benfica, pur segnando soltanto un gol con Thuram. I portoghesi vanno in tilt e si devono arrendere, mentre i nerazzurri tornano grande anche in Champions e raggiungono la Real Sociedad in vetta al girone con 4 punti. Appena inizia il match, Dumfries è scatenato. L’olandese scappa sulla destra e mette in area un pallone bellissimo, ma Mkhitaryan non ci arriva. Ed è ancora Dumfries il protagonista quando Calhanoglu pennella un pallone nel quale l’esterno si lancia di testa senza trovare, però, la porta. L’Inter inizia a ingranare, ma nel suo momento migliore rischia di crollare. È clamorosa la svista difensiva su una rimessa laterale del Benfica, con Aursnes che va al tiro, ma Sommer devia in angolo. E dalla bandiera è Di Maria a colpire la parte alta della traversa. Ma il bello dell’Inter è tutto nella ripresa. Perché i nerazzurri sono impetuosi e non lasciano mai respirare il Benfica. Dumfries – ancora lui – si divora l’1-0. E due minuti dopo è Lautaro Martinez a centrare la traversa con un gran tiro, ben imbeccato al centro dell’area da Barella. L’Inter non si ferma e ancora con l’argentino colpisce il palo. Sembra una partita maledetta, ma il gol è nell’aria e segna Thuram. Raddoppia Dimarco, ma il suo 2-0 è in fuorigioco, poi si scatena Lautaro Martinez. L’argentino salta Trubin, ma Otamendi in scivolata salva tutto.

E poi per due volte il portiere lusitano si oppone. È un’Inter bellissima, che torna alla vittoria anche in Champions.