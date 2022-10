Clamoroso dalla Spagna: «Mbappé stufo del Psg, andrà via a gennaio o in estate»

Potrebbe essere una strategia a tavolino, travestita da mal di pancia. Perché dopo l’interessamento di Macron in persona, e quel rinnovo in grande stile fino al 2025 a cifre sensazionali (50 milioni di euro circa a stagione più bonus alla firma da 300 milioni), le voci di un possibile addio di Mbappé dal Psg sembravano essere state messe a tacere per sempre. E invece Marca lancia la bomba, clamorosa e inattesa. Secondo il quotidiano spagnolo il giocatore francese si sarebbe stufato di Parigi, deciso a cambiare aria possibilmente a gennaio o al massimo a giugno. Con il solito Real Madrid e anche il Liverpool alla finestra. Secondo Marca il Psg potrebbe cederlo in estate, un nuovo capitolo della telenovela che sembrava chiusa definitivamente in estate con il rinnovo triennale. E mentre si attendono conferme o smentite dal diretto interessato, l’ex Campione del Mondo francese Petit lancia accuse pesantissime nei confronti di Mbappé: «Molte sue dichiarazioni sono state inopportune, si sta allontanando dal calcio. Gli consiglio di crescere, questa è la vita, i suoi atteggiamenti stanno dando fastidio a tutti».