Champions League, doppio pareggio in Real-City e Bayern-Arsenal

Spettacolare 3- 3 ieri sera al Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City, nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Partita dalle mille emozioni, con vantaggio di Bernardo Silva per i Citizens, rimonta Real con Camavinga e Rodrygo, poi nuova rimonta City con Foden e Gvardiol e pareggio finale di Valverde per i blancos. Nell'altro match di ieri 2-2 a Londra tra Arsenal e Bayern Monaco, con reti di Saka e Trossard per gli inglesi e di Gnabry e Kane per i tedeschi. Stasera si completa il programma con Psg-Barcellona e Atletico-Madrid-Borussia Dortmund. (Lapresse)