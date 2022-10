Casillas: «Sono gay, rispettatemi». Poi cancella il tweet (e nessuno crede al coming out). Bufera sul web

«Espero que me respeten: soy gay». Iker Casillas , ex portiere della nazionale spagnola e del Real Madrid , ha fatto coming out con un semplice post su Twitter: «Spero che mi rispettiate, sono gay», ha scritto l'ex numero uno. Tantissimi i commenti che hanno mandato subito in tendenza su twitter la confessione di Casillas. Tra questi più il curioso è quello dell'ex difensore del Barcellona, ​​avversario di tante battaglie, Carles Puyol che ha commentato: «È il momento di raccontare la nostra storia Iker». Lo stesso Casillas ha poi cancellato dopo circa un'ora il tweet che aveva generato reazioni in tutto il mondo.

Possibile ironia?

Si infittisce il mistero sul presunto coming out dell'ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas. Il tweet del campione spagnolo in cui annunciava di essere gay e che in brevissimo tempo è diventato trend su twitter, è scomparso dal profilo dell'ex numero 1 di Real Madrid e della Nazionale spagnola. Secondo i media spagnoli, a questo punto sembra sia stata solo una risposta ironica, ma anche di cattivo gusto, ai tanti gossip a cui è stato accostato nelle ultime settimane. Secondo i media, l'ex giocatore stufo di tutte le storie che gli sono state attribuite dopo la separazione dalla giornalista Sara Carbonero, avrebbe scelto questa strada o in alternativa il suo profilo potrebbe essere stato hackerato.

Iker Casillas negli ultimi giorni è tornato ad essere il protagonista della stampa rosa a seguito di voci su una possibile storia d'amore con Alejandra Onieva, ex cognata di Tamara Falco con la quale ha un ottimo rapporto da molto tempo. Come rivelato dal programma 'Socialité', la leggenda del Real Madrid è stata in privato con l'attrice in diverse occasioni nelle ultime settimane. Il tweet potrebbe essere stato un maldestro tentativo di ironizzare sulla vicenda.