Gabriel Garko torna in tv con “Se potessi dirti addio”, chi è? Età, il coming out al Grande Fratello, la malattia, gli scandali, il fidanzato e la carriera

Da stasera in tv, per tre prime serate, su Canale 5 arriva una nuova serie tv: Se potessi dirti addio. Con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik la fiction racconta di un uomo affetto da amnesia curato da una dottoressa da poco vedova.

In attesa di vedere la prima puntata scopriamo qualcosa in più sull'attore.

Gabriel Garko, chi è

Gabriel Garko, all’anagrafe Dario Gabriel Oliviero, nasce Torino il 12 luglio 1972 (ha 50 anni).

La carriera

Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modello e poi nei fotoromanzi. Nel 1986 ha vinto il concorso Il più bello d’Italia. In seguito è apparso in alcuni programmi televisivi. Il successo per lui arriva nel 2006 con la serie tv, campione d’ascolti, Onore e Rispetto. Oltre alle numerose fiction, ha recitato in numerosi film d’autore, tra cui Le Fate Ingoranti di Ferzan Ozpetek, Callas Forever di Franco Zeffirelli, Senso ’45 di Tinto Brass. Nel 2016, Garko ha anche condotto il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti e Virginia Raffaele. Garko è stato ospite in diverse trasmissioni televisive, e nel dicembre 2021 è stato ballerino per una sera nel programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle 2021, insieme a Iva Zanicchi. Nel 2022 diventa un concorrente dello stesso programma ma lascia prima della finale la competizione a cusa di un infortunio.

La vita privata

La sua vita privata è stata oggetto di molti pettegolezzi. Nella storia di Gabriel ci sono molte donne, alcune finte e le altre non identificate. L'attore è stato visto con Manuela Arcuri, poi con Eva Grimaldi, sua ex compagna. Ci sono stati molti rumors durante la sua relazione con Adua Del Vesco. La gente all’epoca credeva che la loro relazione fosse una finzione, e non aveva torto.

Il coming out

Dopo oltre trent’anni di silenzio sulla sua omosessualità, Gabriel si è dichiarato durante la sua partecipazione al Grande Fratello, con la presenza della sua “finta” ex Adù Del Vesco, Gabriel è stato fidanzato per tre anni con Adua Del Vesco (Rosalinda Cannavò all'anagrafe), ex concorrente del Gf Vip. Entrambi appartenevano alla stessa agenzia che è stata accusata di fare pressioni psicologiche sui suoi affiliati, isolarli assomigliando di fatto a una vera e propria setta. Le relazioni gli attori dell’agenzia Ares (produttrice tra gli altri della ficton “L’Onore e il Rispetto”) sembra fossero tutte costruite a tavolino per alimentare il ritorno pubblicitario intorno ai loro prodotti. Gabriel entra nella casa del Grande Fratello per un confronto con Adua e vuota il sacco. Gabriel entrato nel loft di Cinecittà ha parlato del fatto che la verità esce sempre fuori, che è stanco di fingere e di come l’affetto tra lui e Adua sia presente oltre una storia che di fatto era costruita a tavolino. È proprio al Grande Fratello che Garko farà il suo coming out, di fatto confermando il suo orientamento sessuale. nelle varie interviste che ha rilasciato dopo la sua dichiarazione ha dichiarato di aver sempre vissuto bene la sua sessualità e che in casa tutti sapevano. I familiari lo hanno sempre protetto. L’attore ha rivelato di non aver mai voluto dire di essere omosessuale per paura che questo potesse avere ripercussioni sul suo lavoro. Ma oggi ha capito che non è così.

«Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo». La prima intervista, dopo il coming out, gabriel la rilascia a Verissimo. «Sono stato con lui undici anni. Vivevamo insieme – aveva spiegato – ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo». Poi Gabriel Garko si è legato a un giovane napoletano di nome Gaetano Salvi e poi ha frequentato l'attore e ballerino Gabriele Rossi. La rivista Diva e Donna aveva anche insinuato che i due fossero segretamente sposati. Sono state diffuse foto dei due con lo stesso anello, che hanno alimentato il pettegolezzo. Ma, le voci di un matrimonio sono state messe a tacere quando nel 2019 è stato rivelato che Gabriele Rossi era fidanzato con il cantante Lorenzo Licitra. Ora l’attore ha una relazione con una persona chiamata Matia Emme, che vive a Milano e lavora come manager. L’attore ha specificato che il suo compagno ha 36 anni e che non lavora nel mondo dello spettacolo ma, per il resto, non sono note ulteriori informazioni.

I (presunti) ritocchi

Molti haters lo hanno criticato per i suoi presunti ritocchi estetici, accuse che Garko ha sempre smentito categoricamente. Ma quale botox? Ha risposto direttamente lui alla pioggia di critiche che gli sono piovute addosso dopo l'intervista a L'Arena di Giletti, attraverso il quotidiano La Repubblica: «In tv non stavo benissimo – ammette l’attore – ero un po’ gonfio, ho un problemino di salute. Ma quello che è successo dopo è incredibile. Mi ha fatto rendere conto di un realtà a cui non volevo credere, Giletti mi ha ospitato perché qualcuno aveva scritto che sono l’ultimo divo in Italia e non è vero. Quello che è successo mi ha dato la conferma che lo sono». Quello che ha portato Garko ad avere il volto alterato è stato causato da dei problemi respiratori durante un viaggio in areo. Ecco cos’ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni: «Ti dicono che hai problemi alla tiroide. Ti danno la cura assicurandoti che non ci sono controindicazioni invece, all’improvviso, la faccia ti si gonfia come un pallone e magari sei sul set. L’operatore comincia a dirti che sei un disastro, che sembri Garko con il mal di denti. Cambi medico, cambi terapia e intanto ti dicono che hai problemi alla tiroide. Bisognerà riequilibrare i valori ma nel frattempo sembro una fisarmonica: gonfio – sgonfio – gonfio. E la giostra continua a girare, mica puoi scendere: ci sono gli impegni da portare avanti, i contratti da rispettare, la gente che lavora per te da retribuire». E lui a Giletti, spiega, non poteva dire di no.

I figli

«Non vorrei mettere al mondo una nuova vita, semmai sarebbe bello adottare un bambino, per dagli la possibilità di una vita migliore e, per esempio, non capisco per quale motivo i single non possano assumere questo ruolo, oppure una famiglia arcobaleno. L’importante è che siano delle brave persone e che possano assicurare la giusta, dovuta dignità a un orfano - racconta al Corriere - Però... aggiungo che, pur avendo pensato spesso a compiere questo passo, oggigiorno forse non mi sento più motivato a diventare padre: non mi piace la società in cui viviamo e detesto l’accanimento morboso che impazza sui social» Nel 2021 Gabriel Garko perde il padre dopo aver combattuto una lunga malattia. Pochi mesi dopo deve affrontare anche un’altra perdita quella del suo amato cane Aragon al quale Gabriel era profondamente legato.