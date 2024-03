Hugo Souza, chi è il portiere che ha parato tre rigori al Benfica in una singola partita

Una notte storica per il portiere brasiliano Hugo Souza che ha stabilito un nuovo record, neutralizzando tre rigori in una singola partita. Durante il match del campionato portoghese tra Benfica e Chaves (ultimo in classifica) l'estremo difensore è stato protagonista di una prestazione straordinaria, se pur non sia bastata ad evitare la sconfitta.

Tre rigori parati contro il Benfica

Al 26' il classe '99 brasiliano ipnotizza Angel Di Maria dagli undici metri, dando il via al suo show personale. Nella ripresa il copione non cambia, anzi. Il Benfica va dal dischetto per una seconda volta con l'ex Fiorentina Cabral, ma anche questa volta Hugo Souza para il rigore. L'arbitro, però, fa ripetere il penalty ma il risultato non cambia: stesso angolo e altra parata di Souza, la terza della sua partita.

Esultanza con la linguaccia celebrativa di una notte che difficilmente dimenticherà. Solo il gol di Joao Neres riesce ad evitare una serata da incubo per il Benfica.

Apesar da segunda grande penalidade ter sido anulada, nada anula a MONSTRUSIDADE que foi Hugo Souza 🧱 na defesa de três (!) penaltis!



🎥 BTV #LigaPortugal #LigaPortugalBetclic #GDC #NãoPára pic.twitter.com/ibgITD1u45 — Liga Portugal (@ligaportugal) March 29, 2024

Chi è Hugo Souza: età, carriera

Portiere classe 1999, il 25enne del Chaves è nativo di Rio De Janeiro ed è di proprietà del Flamengo, club con qui ha vissuto 11 anni nelle giovanili. Nel suo percorso calcistico la prima tappa è stata quella del Vasco da Gama, con in mezzo una piccola parentesi alla Fluminense, prima del passaggio al Flamengo con cui ha esordito in prima squadra nel 2020. Nel 2023 è stato ingaggiato dal Chaves (formula del prestito) con cui sta disputando il suo primo campionato europeo, in Portogallo (23 presenze in campionato e 3 clean sheet).

Nel 2022 ha vinto la Coppa Libertadores, ad oggi il trofeo più importante vinto in carriera. Sempre col Flamengo ha conquistato anche due campionati brasiliani (2019, 2020), due supercoppe del Brasile (2020, 2021) e una coppa del Brasile (2022). Hugo Souza è nel giro della nazionale brasiliana U20 e ha anche preso parte al campionato sudamericano di categoria. Nel 2018 è stato anche convocato da Tite per due amichevoli del Brasile contro Stati Uniti e Honduras, rimanendo in panchina.

Caratteristiche tecniche

Hugo Souza ha anche un passato nel futsal che gli ha permesso di sviluppare alcune caratteristiche che oggi riesce a sfruttare nel calcio a 11. Con i suoi 198 centimetri riesce a coprire una grande fetta di porta, riuscendo comunque ad essere agile e reattivo. Molto bravo tra i pali, ancora acerbo nelle uscite, soprattutto sui cross alti. Vista la sua carta d'identità, però, i margini di miglioramento sono molto ampi.