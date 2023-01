Vialli morto, Roberto Mancini come sta? Il dolore (e il silenzio) dell'ammico. Zazzaroni: «Sta versando tantissime lacrime. Ha perso un pezzo di vita»

L'ultimo abbraccio pubblico tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli, tra gioia e commozione, dopo il trionfo dell'Italia a Euro 2020, rimarrà nello memoria di tutti. Il ct e Luca, legatissimi in campo e fuori, avevano colto un successo straordinario a Wembley dove da calciatori persero la finale di Coppa dei Campioni con la maglia della Sampdoria contro il Barcellona. Ma in quel teatro del calcio con l’Italia vinsero gli Europei ai rigori contro la squadra di casa, l’Inghilterra.

Fu un momento carico di significato. A Vialli era già stato diagnosticato un tumore al pancreas, ma nonostante le cure in corso e le sue condizioni sempre più debilitate, Mancini lo aveva coinvolto nella gestione della Nazionale affidandogli il ruolo di capo delegazione. Oggi, venerdì 6 gennaio 2023 Gianluca Vialli è morto a Londra. Il suo amico storico come sta? «Oggi Roberto Mancini sta versando tantissime lacrime. Dopo la morte di Sinisa Mihajlovic e di Luca, vuol dire che un pezzo importantissimo della sua vita se ne va». È Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo e direttore del Corriere dello Sport, a fornire ai telespettatori di "Oggi è un altro giorno" informazioni inedite sull’allenatore della Nazionale e su come stia affontando questo periodo.

L'amicizia tra Vialli e Zazzaroni

Il giudice di Ballando racconta da Serena Bortone anche del suo rapporto speciale con Vialli: «39 anni di conoscenza, non ce la faccio. Mi disse: “Voi giornalisti mi descrivete come una persona più intelligente di quello che sono”. Era un ragazzo bulimico di vita. Ha avuto una grande vita fino a 5 anni fa, quando è cominciata questa brutta storia».