Germania-Ungheria, le probabili formazioni: Low senza Muller, Rossi recupera Szalai

Chiudono l'ultima giornata di Euro 2020 le partite del girone F, che andranno in scena in contemporanea alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera con Germania-Ungheria e alla Puskas Arena con Portogallo-Francia. La partita che vedrà impegnati i magiari ed i tedeschi nelle ultime 48 ore si è caricata di tensione di provenienza extracalcistica (relativamente alla polemica dello stadio colorato di arcobaleno), ma le due squadre arrivano al match concentrate solo ed esclusivamente sull'aspetto sportivo della disputa. La Germania, dopo aver perso di misura contro la Francia nella gara d'esordio, ha battuto i lusitani subito dopo, piazzandosi temporaneamente al secondo posto nel girone in virtù degli scontri diretti. L'Ungheria, invece, arriva all'ultima partita della prima fase avendo racimolato probabilmente meno di quello che meritava, vista la sconfitta per 3 a 0 contro il Portogallo, in una partita in cui bene aveva retto fino all'80', e dopo l'1 a 1 con la Francia, gara in cui ha fatto bene per tutti i 90. L'incontro verrà diretto dal fischietto russo Sergej Karasëv e sarà visibile solo sui canali satellitari Sky Sport Football e Sky Sport 252, con streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Goretzka, Gnabry

A disp.: Leno, Trapp, Günter, Halstenberg, Koch, Süle, Emre Can, Hofmann, Musiala, Neuhaus, Sanè, Volland, Werner. All. Joachim Löw

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Nagy, Kleinheisler, Schafer, Fiola; Ad. Szalai, Sallai

A disp.: Dibusz, Bogdan, Lang, Kecskes, Nego, Bolla, Cseri, R. Varga, Siger, K. Varga, Nikolic, Schon. All. Marco Rossi