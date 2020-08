Germania, restrizioni Covid in Bundesliga: stadi chiusi sino al 2021

La Germania va a rafforzare ulteriormente le misure anti Covid. La curva dei contagi tornata a salire nel paese guidato da Angela Merkel impone il prolungamento dei divieti già in atto: le restrizioni riguarderanno anche lo sport, visto che fino a fine anno resteranno chiusi ai tifosi gli stadi: niente pubblico anche nei luoghi culturali, a festival e fiere. Un colpo per la Bundesliga, con il Bayern campione d'Europa: il calcio tedesco sperava di poter iniziare a riportare parzialmente i propri tifosi negli stadi con la nuova stagione che sta per iniziare. Ultimo aggiornamento: 12:09

