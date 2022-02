Fonseca e la famiglia escono dall'Ucraina: «Siamo in Romania al sicuro dopo 30 ore di viaggio»

«Ciao, io e la mia famiglia siamo fuori dall'Ucraina, dopo più di 30 ore di viaggio siamo arrivati qui, in Romania, dove siamo al momento. Ho in programma di tornare in Portogallo domani, dove darò più dettagli su come sono stati questi lunghi giorni e dove ringrazierò le persone che mi hanno aiutato così tanto in questo momento. Ora noi siamo al sicuro, ma l'incubo continua per quelle persone che vanno avanti a combattere in modo eroico. Mi appello a tutti noi affinché si continui a lottare per quelle persone che continuano a soffrire in modo così ingiusto e crudele». Così in un videomessaggio su Instagram Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma che nei giorni scorsi era rimasto bloccato a Kiev con la famiglia.