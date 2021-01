La Fifa contro la Super Lega: «Chi gioca escluso dalle altre competizioni»

La Fifa chiude le porte alla Superlega. In un comunicato congiunto con l'Uefa e le altre cinque federazioni continentali, la Fifa ha spiegato che i calciatori che dovessero aderire a una eventuale Superlega europea tra i club più importanti, non potranno partecipare ai Mondiali e a nessuna competizione organizzata dalla Fifa e dalle singole confederazioni. E quindi niente Europei, Champions ed Europa League solo per restare nel nostro continente.

«In merito ai recenti rumors riguardo alla creazione di una “Super League” europea chiusa da parte dei principali club del Vecchio continente, la FIFA e le sei confederationi (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC and UEFA) reiterano il fatto che questa competizione non sarebbe riconosciuta dalla Fifa non verrebbe riconosciuta da FIFA o dalle sei confederazioni e ogni giocatore coinvolto non potrebbe partecipare a competizioni organizzate da FIFA o dalle sei confederazioni».

«Secondo lo statuto della FIFA e delle confederazioni, tutte le competizioni dovrebbero essere organizzate o riconosciute dall’ente competente al loro rispettivo livello, dalla FIFA a livello globale e dalle confederazioni a livello continentale. A questo proposito – continua la nota - , le confederazioni riconoscono il Mondiale per club organizzato dalla FIFA, nel suo formato attuale e nuovo, così come la FIFA riconosce le competizioni organizzate dalle confederazioni come le uniche competizioni continentali per i club».

Ultimo aggiornamento: 15:01

