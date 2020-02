Europa League, gli ottavi La Diretta Sarà Italia-Spagna: Siviglia-Roma e Inter-Getafe

Sarà un confronto tra Italia e Spagna: l'urna di Nyon abbina le due rappresentanti di serie A ancora in gara, Roma e Inter, ad altrettanti club della Liga. Per i giallorossi ci sarà il Siviglia dell'ex ds Monchi e dell'ex Milan (peraltro a lungo obiettivo di mercato della Roma) Suso. Per l'Inter invece l'ostico Getafe, che molto bene sta facendo in Liga quest'anno, dove attualmente è quinto, ad un punto dal quarto posto occupato proprio dal Siviglia. L'andata si giocherà il 12 marzo, una settimana dopo il ritorno. I nerazzurri cominceranno in casa, mentre la Roma avrà dalla sua anche la possibilità di giocare la gara di ritorno allo Stadio Olimpico. Dal quadro degli ottavi manca ancora un abbinamento definitivo: il Basilea attende infatti di scoprire se giocherà contro l'Eintracht di Francoforte o contro il Salisburgo, che giocheranno il ritorno oggi pomeriggio dopo il rinvio di ieri per maltempo.

Questo il quadro completo degli ottavi di finale:

Basaksehir (Tur) - Copenaghen (Dan)

Olympiacos (Gre) - Wolverhampton (Ing)

Rangers (Sco) - Bayer Leverkusen (Ger)

Wolfsburg (Ger) - Shakhtar (Ucr)

INTER - Getafe (Spa)

Siviglia (Spa) - ROMA

Eintracht (Ger) o Salisburgo (Aut) - Basilea (Svi)

Lask (Aut) - Manchester United (Ing)



