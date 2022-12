Diretta Croazia-Brasile 0-0: Tite col miglior potenziale offensivo. C'è Pasalic tra i croati

A fine giornata potrebbe esserci la certezza di una semifinale Mondiale da copertina: Brasile-Argentina. Saranno Croazia e Olanda a provare a spezzare il sogno di tanti appassionati di calcio. Si inizia alle 16, col calcio d'inizio tra biancorossi e i verdeoro all'Education City Stadium. Tite è pronto ad una nuova Dança do Pombo, il ballo del piccione accennato nel rocambolesco 6-1 contro la Svizzera: "Era un modo per connettersi alle nuove generazioni, chi ci attacca non conosce il nostro modo di essere, se dovrò ballare ancora, ballerò". Il ct brasiliano si affiderà ancora una volta a Richarlison (quest'anno 9 gol in 10 gare col Brasile), davanti a Vinicius, Neymar e Raphinha. Con una squadra così in forma, gli addii al Mondiale di Alex Telles e Gabriel Jesus sono ormai un lontano ricordo. La Croazia agli ottavi ha avuto la meglio sul Giappone ai rigori, Modric suona la carica: "Non siamo ancora riusciti a battere il Brasile, dovremo essere aggressivi, correre bene e non farli giocare". Il ct Dalic ha analizzato così l'incontro: "Il Brasile rappresenta il calcio. Quando perdono palla, pressano e recuperano subito. Dobbiamo evitare l'uno contro uno, coprire le fasce e non dare troppa libertà attorno a Neymar". Curiosità: Il Brasile potrebbe raggiungere la semifinale di Coppa del Mondo per la nona volta, soltanto la Germania ha fatto meglio (12).

Le formazioni ufficiali

CROAZIA (4-3-3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, B. Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. Ct. Dalic

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Ct. Tite

Dove vedere Croazia-Brasile

Croazia-Brasile, sarà trasmessa in chiaro da Rai 1, e in streaming su Rai Play. Su ilmessaggero.it la diretta testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.