Juve, Ronaldo salta il match con l'Atalanta: «Problema a un flessore». Pirlo punta su Dybala

TORINO - La Juve si giocherà lo scontro diretto Champions contro l’Atalanta senza Ronaldo, fuori per un affaticamento al flessori. In attacco torna Dybala dal primo minuto per affiancare Morata, ma i dubbi di Pirlo sono soprattutto a centrocampo: Arthur o Rabiot? Ma anche Cuadrado o Kulusevski sulla destra.

Ronaldo Out

"Una grossa defezione c’è, perché Cristiano non sarà della partita. Non ha recuperato da un problema al flessore ed era troppo rischioso portarlo domani. Non si sentiva in grado di spingere, abbiamo deciso di lasciarlo a riposo. Il problema è nato lunedì dopo la partita. I flessori erano carichi, ha lavorato un po’ seguendo un programma personalizzato ma non riusciva a spingere come voleva. Un accumulo di tante gare lo ha portato a non riuscire a recuperare, ha giocato troppe partite comprese quelle col Portogallo”.

Gosens e Pessina

“Gosens ha fatto un percorso di squadra che lo ha portato ad arrivare a certi traguardi. Quando la squadra va bene emergono anche i singoli, lui è uno di questi. Alcuni spiccano per caratteristiche come la forza fisica di Zpaata o l’estro di Ilicic, penso sia uno dei giocatori con maggiore talento. Anche Pessina”.

Cuadrado

“Può essere una soluzione anche a centrocampo, ma anche in difesa”.

Ritorno del pubblico

«E’ una grande notizia, non solo per il calcio ma tutto a livello mondiale si sta normalizzando. Se gli stadi saranno pieni avremo più persone per vedere le partite”.

