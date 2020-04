Coronavirus, in attesa del calcio giocato tornano in tv Sky Calcio Club e Calciomercato-L'Originale

Sempre più ricca e innovativa la programmazione speciale di Sky Sport 24, capace di sperimentare giorno per giorno nuovi format per fronteggiare la situazione d’emergenza che stiamo vivendo. Sul canale 200 tornano due grandi classici della programmazione di Sky Sport: Sky Calcio Club e Calciomercato – L’Originale. E da stasera, al ricco palinsesto quotidiano, si aggiunge anche Juke Box, con gli eventi sportivi più belli di sempre scelti da chi sta a casa. Senza dimenticare il doppio appuntamento di ogni giorno con l’ormai immancabile #CasaSkySport e i suoi tanti ospiti del mondo dello sport che a rotazione interagiscono con il pubblico.



SKY CALCIO CLUB - Domenica 12 aprile alle 20.30 (e poi anche alle 23.30) riparte Sky Calcio Club, con un nuovo format pensato nel rispetto delle regole di sicurezza. Fabio Caressa e Stefano De Grandis saranno al centro di uno studio innovativo pensato ad hoc - con tecnologia immersiva Ledwall e RobyCam, per vedere tutto a 360°. In collegamento tramite LiveU, Skype e Facetime ci sarà la squadra del Club per parlare di ciò che sta accadendo nel mondo del calcio, con uno sguardo al futuro. Il nuovo format permetterà la possibilità di intervistare anche più ospiti esterni al Club, sempre in collegamento ognuno dalla propria abitazione.



CALCIOMERCATO – L’ORIGINALE - Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì alle 23.30, l’amato appuntamento con Alessandro Bonan, al timone di un ciclo di puntate eccezionale. Insieme ai compagni di squadra Gianluca Di Marzio e Marco Bucciantini, Bonan dà vita a una serie di appuntamenti realizzati rigorosamente dalle proprie abitazioni, nel pieno rispetto dell’emergenza di questo momento. Collegati a filo diretto con tanti ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura, del calcio e con i commentatori di Sky Sport, affrontano questioni legate al calcio, allo sport e al momento particolare che tutti stiamo vivendo. Inoltre, grazie alla tecnologia di un servizio in Cloud - che permette la connessione via internet in contemporanea di 9 telefonini – e di una regia web ad hoc, è stato possibile mantenere l’esperta guida alla regia di Roberto "Popi" Montoli per assicurare alla trasmissione lo standard che la contraddistingue.



JUKE BOX - Parte stasera il nuovo appuntamento con Juke Box: ogni martedì, giovedì e sabato alle 23.30 il pubblico ha la possibilità di scegliere insieme a Eleonora Cottarelli gli eventi da rivedere. Mezz’ora con i momenti di sport più amati di sempre chiesti da casa, con le spiegazioni delle scelte postate direttamente dagli spettatori sui canali social di Sky Sport o attraverso le loro voci via WhatsApp e con le incursioni di Marco Cattaneo per chi, dopo il gran finale di venerdì, sentisse già nostalgia dei suoi quiz. Già tante le richieste, tutte accomunate dalla voglia di rivivere i momenti preferiti attraverso le voci, i montaggi e i volti della squadra di Sky Sport.



#CASASKYSPORT - Continua l’appuntamento con #CasaSkySport (ogni giorno alle 14.00 e alle 19.00): un filo diretto con il pubblico, che ha la possibilità di interagire con alcuni volti e personaggi del mondo Sky attraverso domande via WhatsApp e i canali social di Sky Sport (anche in live streaming sul sito skysport.it e sull’account Facebook di Sky Sport).

Dopo gli appuntamenti con Del Piero, Totti, Milito, Zanetti – per citarne solo alcuni dal mondo del calcio – e gli interventi live di atleti come Fabio Fognini, Flavia Pennetta, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Gigi Datome o gli appassionanti aneddoti di Federico Buffa, si va avanti con altri incontri da non perdere: domani, mercoledì 8 aprile, alle 14.00 appuntamento con PAOLO MONTERO, alle 19.00 ci sarà HERNAN CRESPO, mentre giovedì 9 alle 14.00 sarà la volta di ROBERTO DONADONI. Domenica 12 aprile, poi, alle 14.00 live TOMMASO GIULINI per celebrare i 50 anni dello scudetto del Cagliari e alle 19.00 un two box da non perdere con ALESSANDRO DEL PIERO e FRANCESCO TOTTI, che tornano a #CasaSkySport, questa volta insieme. Nella lunga lista degli ospiti di questi giorni anche MARCELLO LIPPI, DANIELE DE ROSSI e ADRIANO GALLIANI. Ultimo aggiornamento: 16:34

