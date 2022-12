Lazio, tentazione Sanabria come vice Immobile? E intanto per i tifosi Milinkovic è il migliore del 2022

L'anno sta per terminare e la Lazio continua le sedute di allenamento nel proprio centro sportivo. Da qui alla sfida con il Lecce i biancocelesti riposeranno solamente il 1 gennaio e sia prima che dopo, a farla da padrone sarà la tattica. Fin da oggi pomeriggio infatti Sarri proseguirà lo studio del prossimo avversario con sedute apposite per evitare passi falsi e soprattutto cali di concentrazione come è avvenuto nell'ultima amichevole contro l'Almeria.

Lazio, spunta anche Sanabria come vice Immobile

Sarà opportuno presentarsi al meglio e sfruttare le risorse a disposizione, anche perché difficilmente arriveranno rinforzi dal mercato. Il terzino sinistro e la punta centrale sono i ruoli dove in questo momento per Sarri la rosa va completata. L'indice di liquidità però incombe sulle manovre biancocelesti, per questo prima sarà opportuno cedere. Il prestito di Kamenovic allo Sparta Praga con un risparmio attorno ai 300mila euro netti non basta. Serve almeno piazzare anche Fares per tentare un acquisto in extremis, comunque difficile. Sebbene al momento la priorità per Sarri è rinforzare la fascia sinistra, nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome come vice Immobile. Si tratta di Sanabria del Torino, autore di 2 gol e 1 assist in 11 presenze stagionali. Solo una voce al momento che non trova grandi conferme, così come Sallai del Friburgo. Il sogno del Comandante lì davanti resta Rafa Silva del Benfica, mentre un pensiero per Bonazzoli della Salernitana è stato fatto, ma nulla di più.

Milinkovic votato "Player of the year"

Nel frattempo i tifosi della Lazio si sono resi ancora protagonisti nelle ultime ore, ma stavolta sui social. Il club come di consueto ha dato ai sostenitori la possibilità di eleggere il miglior calciatore del 2022. Alla fine tra i vari pretendenti l'ha spuntata Milinkovic. Questo il comunicato comparso sui canali ufficiali: «Sergej Milinkovic è stato eletto dai tifosi ‘Player of the Year’ 2022. Il Sergente è stato il più votato tramite gli account ufficiali Twitter, Instagram e Facebook, staccando tutti con oltre 2 mila voti totali, il 41%. Secondo Ciro Immobile, che ha sfiorato quota 1.100. Completa il podio Felipe Anderson, con poco meno di 500 voti». Un tentativo in più per trattenerlo? Di certo questa è la speranza dei tifosi così come di Sarri, ma i discorsi per il rinnovo sono ormai rimandati ai prossimi mesi, mentre Kezman continuerà a cercare acquirenti tra Serie A (Juventus) e Premier League (Arsenal).