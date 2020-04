Dybala: «Sul taglio stipendi alla Juve opinioni diverse ma alla fine è giusto così»

«Chiellini ha parlato con il presidente, poi con il gruppo. Ne abbiamo parlato in chat: c'erano opinioni diverse, c'erano giocatori a cui mancavano una o due partite per raggiungere una clausola, ma questa era la cosa migliore da fare». Sono le parole del fuoriclasse argentino della Juventus, Paulo Dybala, in merito al taglio degli stipendi deciso da club e giocatori.

L'argentino ha anche parlato del suo rapporto con Cristiano Ronaldo, star indiscussa del gruppo: «Cristiano è una persona fantastica e molto socievole, tranquillissima all'interno e all'esterno dello spogliatoio. Dà l'impressione di essere uno spaccone, ma non ha nulla a che fare con tutto ciò. Una volta gli ho anche detto che in Argentina lo odiavamo per questo e si è messo a ridere».

Ultimo aggiornamento: 14:00

