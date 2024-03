Bologna-Salernitana: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Il Bologna ospiterà la Salernitana allo stadio Dall'Ara nel match valido per la 30a giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta è ancora quarta in classifica e deve tenere a distanza la Roma, ma allo stesso tempo, in caso di vittoria, potrebbe accorciare sulla Juventus, portandosi a -2. Motta ritrova Zirkzee e conferma Fabbian dal 1', il jolly dei rossoblù, autore del gol vittoria al 94esimo del match contro l'Empoli.

Sarà la prima panchina di Colantuono alla guida della Salernitana. Dia dovrebbe essere reintregrato ma non da titolare.

Orario

Il match di Serie A tra Bologna e Salernitana andrà in scena lunedì 1 aprile al Dall'Ara alle ore 12:30.

Dove vederla in tv e streaming

La partita dell'ora di pranzo tra Bologna e Salernitana sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN, disponibile anche tramite app Sky Go e DAZN per smartphone, tablet e laptop.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Gyomber, Manolas, Boateng, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Tchaouna, Candreva; Weissman. All. Colantuono

Squadra arbitrale

L'arbitro della partita sarà Feliciani di Teramo, con assistenti Rossi e Rossi, mentre Rutella sarà il Quarto uomo. Al VAR ci sarà Guida, coadiuvato dall'AVAR La Penna.