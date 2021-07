Belgio-Italia, il rigore fischiato contro gli azzurri fa infuriare i tifosi: «Assurdo, ma dov'è il Var?»

L'Italia va sul 2-0 e sembra aver messo un piede in semifinale, ma a rovinare i piani della Nazionale di Mancini a fine primo tempo ci pensa Lukaku. L'attaccante dell'Inter trasforma un rigore fischiato per un fallo di Di Lorenzo su Doku che scatena la rabbia degli azzurri in campo ma anche di tutti i tifosi che stanno seguendo Belgio-Italia: «Ma quale rigore, è assurdo - scrivono sui social -. Ma dov'è il rigore?». Di Lorenzo con il braccio sinistro sembra effettivamente spingere l'avversario, anche se il contatto non è così importante da giustificare una caduta. Per l'arbitro comunque, dopo qualche secondo di esitazione, è rigore. E la decisione viene confermata anche dal Var dopo un check durato qualche secondo.

APPROFONDIMENTI A MONACO Belgio-Italia, gol annullato dal Var a Bonucci per fuorigioco:... LA SCELTA Belgio-Italia, gli azzurri stavolta si inginocchiano come gli... SPORT Belgio-Italia, le foto dei quarti di finale degli Europei A SAN PIETROBURGO Spagna prima semifinalista, battuta ai rigori la Svizzera....

Belgio-Italia, gol annullato dal Var a Bonucci per fuorigioco: decisivo il tocco di Di Lorenzo

#BelgioItalia dopo questo rigore inesistente se ero #MarioDraghi domani indicevo una conferenza stampa per ufficializzare l’uscita dall’euro, dall’europa, da quello che volete. — Marisa (@m_arisa4) July 2, 2021

Al 13' altre polemiche: Chiellini segna ma l'arbitro (sempre con l'aiuto del Var) annulla per un tocco di Di Lorenzo (ancora sfortunato protagonista).