Il Bayern Monaco è campione di Germania: è il nono titolo di fila per i tedeschi

Il Bayern Monaco di Flick è campione di Germania. La squadra bavarese conquista il suo 31esimo titolo (il nono consecutivo) senza nemmeno scendere in campo. La vittoria del Borussia Dortmund sul Lipsia di Nagelsmann, prossimo allenatore, permette a Lewandowski e compagni di poter iniziare a festeggiare. Adesso la gara contro il Borussia Monchengladbach passa decisamente in secondo piano: l'aritmetica è arrivata un paio d'ore prima.

APPROFONDIMENTI LA SITUAZIONE Uefa-Superlega, continua lo scontro: ecco cosa rischiano davvero... LA CONTROREPLICA Superlega, l'ira di Juve, Real e Barça:... SUPERLEGA Superlega, l'Uefa riaccoglie 9 dei 12 club fondatori. Barcellona,... IL CASO Superlega, tifosi del Manchester United boicottano gli sponsor dei...

Un regalo dei nemici storici, quelli gialloneri, che con questi tre punti rientrano prepotentemente in corsa per un posto nella prossima Champions League quando alla fine della Bundesliga mancano solamente due giornate. Il 3-2 è fissato da Reus e dalla doppietta di Sancho. Inutili i gol di Klostermann e Olmo per il Lipsia che aveva rimontato il doppio vantaggio della squadra di Terzic. Nella giornata tedesca rimane comunque al terzo posto in classifica il Wolfsburg, che batte 3-0 l'Union Berlino grazie alla tripletta di Brekalo. La squadra di Glasner è veramente a un passo da una qualificazione clamorosa.