Anticipi e posticipi Serie A: Inter-Juventus il 4 febbraio. Rinviate quattro partite per la Supercoppa

Le prossime giornate di Serie A cominciano a prendere forma con la Lega che ha reso note date, orari, anticipi e posticipi di ben otto giornate. Dalla ventunesima alla ventisettesima, ora si sa quando scenderanno in campo le venti squadre del massimo campionato italiano. Da notare c'è sicuramente l'anomalia del 21° turno, con ben quattro partite che sono state rinviate a febbraio. Il motivo è semplice, in quei giorni c'è la Supercoppa Italiana che verrà giocata in Arabia Saudita, più nello specifico a Riad con un nuovo format ripreso da quello spagnolo.

Serie A, date e orari della 20ª giornata

Sabato 13/01/2023 - 15:00 Genoa-Torino

Sabato 13/01/2023 - 18:00 Verona-Empoli

Sabato 13/01/2023 - 20:45 Monza-Inter

Domenica 14/01/2023 - 12:30 Lazio-Lecce

Domenica 14/01/2023 - 15:00 Napoli-Salernitana

Domenica 14/01/2023 - 15:00 Cagliari-Bologna

Domenica 14/01/2023 - 18:00 Fiorentina-Udinese

Domenica 14/01/2023 - 20:45 Milan-Roma

Lunedì 15/01/2023 - 20:45 Atalanta-Frosinone

Martedì 16/01/2023 - 20:45 Juventus-Sassuolo

Anticipi e posticipi della 21ª giornata di Serie A



Sabato 20/01/2023 - 18:00 Roma-Verona

Sabato 20/01/2023 - 20:45 Udinese-Milan

Domenica 21/01/2023 - 12:30 Frosinone-Cagliari

Domenica 21/01/2023 - 15:00 Empoli-Monza

Domenica 21/01/2023 - 18:00 Salernitana-Genoa

Domenica 21/01/2023 - 20:45 Lecce-Juventus

Mercoledì 14/02/2023 - 19:00 Bologna-Fiorentina*

Giovedì 22/02/2023 - 20:45 Torino-Lazio*

Mercoledì 28/02/2023 - 18:00 Sassuolo-Napoli*

Mercoledì 28/02/2023 - 20:45 Inter-Atalanta*

*Rinviate a febbraio a causa della Supercoppa Italiana

22ª giornata: date e orari degli anticipi e dei posticipi di Serie A

Venerdì 26/01/2023 - 20:45 Cagliari-Torino

Sabato 27/01/2023 - 15:00 Atalanta-Udinese

Sabato 27/01/2023 - 18:00 Juventus-Empoli

Sabato 27/01/2023 - 20:45 Milan-Bologna

Domenica 28/01/2023 - 12:30 Genoa-Lecce

Domenica 28/01/2023 - 15:00 Monza-Sassuolo

Domenica 28/01/2023 - 15:00 Verona-Frosinone

Domenica 28/01/2023 - 18:00 Lazio-Napoli

Domenica 28/01/2023 - 20:45 Fiorentina-Inter

Lunedì 29/01/2023 - 20:45 Salernitana-Roma

Serie A, quando si gioca la 23ª giornata: c'è Inter-Juventus



Venerdì 02/02/2023 - 20:45 Lecce-Fiorentina

Sabato 03/02/2023 - 15:00 Empoli-Genoa

Sabato 03/02/2023 - 15:00 Udinese-Monza

Sabato 03/02/2023 - 18:00 Frosinone-Milan

Sabato 03/02/2023 - 20:45 Bologna-Sassuolo

Domenica 04/02/2023 - 12:30 Torino-Salernitana

Domenica 04/02/2023 - 15:00 Napoli-Verona

Domenica 04/02/2023 - 18:00 Atalanta-Lazio

Domenica 04/02/2023 - 20:45 Inter-Juventus

Lunedì 05/02/2023 - 20:45 Roma-Cagliari

Date, orari, anticipi e posticipi 24ª giornata di Serie A

Venerdì 09/02/2023 - 20:45 Salernitana-Empoli

Sabato 10/02/2023 - 15:00 Cagliari-Lazio

Sabato 10/02/2023 - 18:00 Roma-Inter

Sabato 10/02/2023 - 20:45 Sassuolo-Torino

Domenica 11/02/2023 - 12:30 Fiorentina-Frosinone

Domenica 11/02/2023 - 15:00 Monza-Verona

Domenica 11/02/2023 - 15:00 Bologna-Lecce

Domenica 11/02/2023 - 18:00 Genoa-Atalanta

Domenica 11/02/2023 - 20:45 Milan-Napoli

Lunedì 12/02/2023 - 20:45 Juventus-Udinese

Serie A, la 25ª giornata



Venerdì 16/02/2023 - 19:00 Torino-Lecce

Venerdì 16/02/2023 - 21:00 Inter-Salernitana

Sabato 17/02/2023 - 15:00 Napoli-Genoa

Sabato 17/02/2023 - 18:00 Verona-Juventus

Sabato 17/02/2023 - 20:45 Atalanta-Sassuolo

Domenica 18/02/2023 - 12:30 Lazio-Bologna

Domenica 18/02/2023 - 15:00 Empoli-Fiorentina

Domenica 18/02/2023 - 15:00 Udinese-Cagliari

Domenica 18/02/2023 - 18:00 Frosinone-Roma

Domenica 18/02/2023 - 20:45 Monza-Milan

Anticipi e posticipi Serie A: 26ª giornata

Venerdì 23/02/2023 - 20:45 Bologna-Verona

Sabato 24/02/2023 - 15:00 Sassuolo-Empoli

Sabato 24/02/2023 - 18:00 Salernitana-Monza

Sabato 24/02/2023 - 20:45 Genoa-Udinese

Domenica 25/02/2023 - 12:30 Juventus-Frosinone

Domenica 25/02/2023 - 15:00 Cagliari-Napoli

Domenica 25/02/2023 - 18:00 Lecce-Inter

Domenica 25/02/2023 - 20:45 Milan-Atalanta

Lunedì 26/02/2023 - 18:30 Roma-Torino

Lunedì 26/02/2023 - 20:45 Fiorentina-Lazio

Date e orari della 27ª giornata

Venerdì 01/03/2023 - 20:45 Lazio-Milan

Sabato 02/03/2023 - 15:00 Udinese-Salernitana

Sabato 02/03/2023 - 18:00 Monza-Roma

Sabato 02/03/2023 - 20:45 Torino-Fiorentina

Domenica 03/03/2023 - 12:30 Verona-Sassuolo

Domenica 03/03/2023 - 15:00 Empoli-Cagliari

Domenica 03/03/2023 - 15:00 Frosinone-Lecce

Domenica 03/03/2023 - 18:00 Atalanta-Bologna

Domenica 03/03/2023 - 20:45 Napoli-Juventus

Lunedì 04/03/2023 - 20:45 Inter-Genoa