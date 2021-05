Internazionali, Paolo Bonolis "sfida" Sonego: al Foro Italico i primi scambi della giornata per Tennis&Friends

Sono tra Paolo Bonolis e il Lorenzo Sonego i primi scambi sul campo da tennis di oggi agli Internazionali BNL. Al Foro Italico il campione di tennis, che ha riconquistato la semifinale italiana dopo ben 14 anni (cedendo poi il sogno della finale a Djokovic), e il conduttore tv, intraprendono uno scambio in campo all'inizio della giornata sportiva, ripresi da Tennis&Friends, che promuove in questa occasione l'importanza della prevenzione.

Al Foro Italico si attende ora la finale tra Djokovic e Nadal, prevista alle 14:30 di oggi. Nel torneo Sonego ha guadagnato gli applausi di tutta Italia, diventando per tutti 'Lollo' I 2415. La sua corsa alla vittoria si è interrotta però dopo esser stato battutto da Djokovic nella serata di ieri.

Ora Sonego si unisce a Paolo Bonolis, sul campo per l'iniziativa Tennis&Friends. Un evento speciale che inaugura a Roma il Tour 2021, per richiamare l’attenzione degli italiani sull'importanza della prevenzione. Tanti i nomi noti in campo per aderire all'iniziativa: Paolo Bonolis, Vincent Candela, Lorella Cuccarini, Dolcenera, Giancarlo Fisichella, Jimmy Ghione, Max Giusti, Edoardo Leo, Lillo, Diego Nargiso, monsignor Vincenzo Paglia, Paola Perego, Nicola Pietrangeli e Gianni Rivera. Personaggi che daranno vita ad interessanti sfide tra appassionati dello sport protagonista delle ultime ore.