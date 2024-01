Sinner-Rublev, dove vederla in tv e streaming e quando giocano i quarti di finale degli Australian Open

Sinner Rublev - Dopo 4 levatacce per le dirette Eurosport, con le 10 ore d'anticipo di Melbourne rispetto all'Italia, Jannik Sinner gioca questa mattina i quarti di finale agli Australian Open.

Alla rincorsa del sogno Slam che il tennis azzurro insegue dal 1976 con Adriano Panatta, dopo due olandesi e un argentino, il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo, ha incontrato due russi, Khachanov domenica e Rublev stamattina (con inizio non prima delle ore 10.15), passando dal 15 al 5 del ranking ATP, lanciato da un torneo fantastico, con zero set persi - unico degli 8 ancora in gara - e 8 ore 43 minuti in campo (un minuto più di Alcaraz). Contro il focoso Andrey, parte dal 4-2 nei testa (in realtà 4-0 per 2 ritiri da infortunato). Sapendo che il 26enne moscovita di scuola spagnola, a differenza di Jannik semifinalista l'anno scorso a Wimbledon, è al decimo tentativo di superare la soglia dei magnifici 8 in un torneo degli Slam.

Quando si gioca

Il numero 4 del mondo è atteso alla Rod Laver Arena, sul cemento di Melbourne. È il secondo match in programma nella sessione serale (australiana) di martedì 23. Il via alle 19 di Melbourne (le 9 del mattino in Italia) con la sfida del circuito femminile tra la bielorussa Aryna Sabalenka, campionessa uscente, e la ceca Barbora Krejčíková. A seguire Sinner contro Rublev, e quindi non prima delle 11 italiane.

Dove vedere Sinner-Rublev

La partita tra Sinner e Rublev si può vedere in esclusiva sui due canali di Eurosport: su Eurosport 1 (canale 210 di Sky), a partire dalle 2.00, andranno in onda tutti gli incontri più importanti mentre su Eurosport 2 (canale 211 di Sky), verranno trasmesse le partite degli italiani. Tutti gli incontri saranno visibili solo in streaming sul sito eurosport.it e su Discovery+, SkyGo, Now, Dazn e Timvision.

I precedenti

Sei i precedenti tra Sinner e Rublev: l'azzurro è in vantaggio 4-2, con i due successi del russo arrivati nel 2020 a Vienna e nel 2022 al Roland Garros, ma entrambe per ritiro di Sinner. Le vittorie dell'altoatesino nei quarti di Barcellona nel 2021, negli ottavi a Montecarlo nel 2022, negli ottavi a Miami nel 2023 e in semifinale a Vienna.

Come arrivano al match

Sinner è arrivato ai quarti senza perdere un set: ha eliminato in serie gli olandesi Botic Van de Zandschulp e Jesper De Jong, l’argentino Sebastian Baez e agli ottavi il russo Khachanov. Rublev invece ha vinto all’esordio in cinque set contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild, al secondo turno contro lo statunitense Christopher Eubanks, al terzo contro un altro statunitense, Sebastian Korda, e negli ottavi in cinque set contro l’australiano Alex De Minaur.