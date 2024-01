Sinner-Rublev 2-2 diretta, Jannik pareggia al servizio: chi vince sfida Djokovic in semifinale

Sinner Rublev - Dopo 4 levatacce per le dirette Eurosport, con le 10 ore d'anticipo di Melbourne rispetto all'Italia, Jannik Sinner gioca questa mattina i quarti di finale agli Australian Open.

Alla rincorsa del sogno Slam che il tennis azzurro insegue dal 1976 con Adriano Panatta, dopo due olandesi e un argentino, il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo, ha incontrato due russi, Khachanov domenica e Rublev stamattina (con inizio non prima delle ore 11.30), passando dal 15 al 5 del ranking ATP, lanciato da un torneo fantastico, con zero set persi - unico degli 8 ancora in gara - e 8 ore 43 minuti in campo (un minuto più di Alcaraz). Contro il focoso Andrey, parte dal 4-2 nei testa (in realtà 4-0 per 2 ritiri da infortunato). Sapendo che il 26enne moscovita di scuola spagnola, a differenza di Jannik semifinalista l'anno scorso a Wimbledon, è al decimo tentativo di superare la soglia dei magnifici 8 in un torneo degli Slam.