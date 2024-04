Sinner, quanto guadagna in caso di vittoria dell'Atp di Montecarlo. Il montepremi totale da quasi 6 milioni

Jannik Sinner ha vinto la sua prima partita nell'Atp di Montecarlo, dove ha sconfitto in due set Sebastian Korda. Lo statunitense si è arreso al gioco attento di Jannik che ha messo a segno 5 break grazie a un gioco attento e fatto di palle tagliate per beffare l'avversario. Il classe 2000 ha cercato diverse volte di accorciare a rete, ma in quelle occasioni l'altoatesino è stato bravo a prenderlo in controtempo con dei passanti lungolinea. Vittoria e passaggio agli ottavi di finale per Jannik che ha messo gli occhi sulla semifinale, quella che gli serve per risalire in classifica. In caso invece l'italiano riuscisse a vincere allora potrebbe mettere le mani su una cifra quasi milionaria, nonostante sia la più bassa tra tutti i Masters 1000.

Il montepremi dell'Atp Montecarlo

Nel primo turno (a cui Sinner non ha preso parte), c'erano in palio €23.000, mentre nel secondo in cui Sinner ha sconfitto Korda 41.700 euro. Continuando ad andare avanti, poi, chi vince gli ottavi di finale si aggiudica €77.760 mentre per i quarti di finale il premio è di 145.380 euro. La semifinale vale una bella somma: 266.530 euro. La finale ha doppio premio: uno per chi perde e uno per chi vince. La prima opzione, che vale la seconda posizione, viene pagata 487.420 euro, mentre la seconda, che prevede la vittoria, paga ben 892.590 euro.

Il prize money

Il prize money totale dell’evento di Montecarlo al maschile corrisponde a 5 milioni e 950mila 575 euro totali, dei quali 919mila 075euro andranno a beneficio di colui che infine alzerà il trofeo, con 1000 punti annessi a impreziosire la cifra stabilita.

I punti in palio

Per quanto riguarda i punti, invece, il primo turno vale 10 punti (quelli che ha ottenuto Alcaraz), mentre il secondo ne vale 50. Chi raggiunge gli ottavi di finale potrà mettere le mani su 100 punti, mentre ai quarti di finale ce ne sono in palio 200. La semifinale vale 400 punti, ma se si perde solo 360 (come successo a Sinner lo scorso anno). La finale, infine, ha doppio valore: in caso di sconfitta si ottengono 650 punti per la classifica Atp, mentre se si vince 1000 punti.