Ryder Cup 2023, la guida: quando si parte, dove si gioca, gli italiani e dove vederla

L'attesa è quasi finita.

Oggi, mercoledì 21 giugno, mancano esattamente 100 giorni alla Ryder Cup 2023. Per la prima volta il torneo di golf sbarca in Italia, a Roma, sul circuito del Marco Simone Golf & Country Club dal 29 settembre all'1 ottobre. Ad affrontarsi, nella 44esima edizione della competizione biennale, saranno il Team Europa e il Team Usa, campione in carica, guidati rispettivamente dai capitani Luke Donald e Zach Johnson. Si giocherà soltanto per la gloria, in palio ci saranno esclusivamente la coppa e l’onore della vittoria: nessun montepremi.

Per l’occasione, sono attesi a Roma circa 250mila spettatori, provenienti da 85 differenti nazioni, con i biglietti che sono andati esauriti in poche ore e più di mille volontari impegnati nell'organizzazione. L'Italia golfistica sarà rappresentata dal torinese Edoardo Molinari, vice capitano del team Europa.

Golf, ancora una vittoria per l'Italia: al Kaskada Challenge di Brno trionfa Scalise

La Ryder Cup che sbarca in Italia rappresenta un volano per il turismo, non solo golfistico, e per la Capitale, candidata a ospitare l’Expo 2030, come confermato da Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf: «La Ryder Cup a Roma, in un contesto unico al mondo e con i migliori giocatori del panorama internazionale pronti a dare spettacolo al Marco Simone Golf & Country Club, è la realtà che supera l'immaginazione. L'intero movimento golfistico italiano, dai presidenti dei circoli, ai tesserati, agli addetti ai lavori, vive l'attesa con orgoglio e curiosità. Auspico di vedere in campo uno o più italiani per guidare il Team Europe al successo».

Entusiasmo anche per Gian Paolo Montali, Direttore Generale Progetto Ryder Cup 2023: «Siamo vicini al traguardo di un percorso lungo e impegnativo. In questo rush finale la Federazione Italiana Golf sta raddoppiando gli sforzi per portare a termine gli ultimi step. Vogliamo dar vita ad un evento senza precedenti che proietti l'Italia in cima alle mete del turismo golfistico, generando così un indotto economico di rilievo per tutta la nazione».

Dove vederla

La Ryder Cup 2023 sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky e su Eurosport. Il torneo sarà quindi visibile anche in streaming su SkyGo.