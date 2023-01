L'addio di Peter Sagan al ciclismo su strada: «Dal 2024 correrò solo in mountain bike»

Il 2023 sarà l'ultima stagione su strada per Peter Sagan. A renderlo noto è stato il corridore slovacco, tre volte campione del mondo in carriera, nel giorno del suo trentatreesimo compleanno. “Quest’anno abbiamo ancora molte possibilità per fare le cose bene, per fare le Classiche, Tour de France e Mondiali. Questi sono i miei obiettivi principali. È da 14 anni che ho gli stessi obiettivi, è arrivato il momento di fare qualcosa di diverso. Sì, qualcosa che ho provato a fare a Rio de Janeiro e quindi di fare le Olimpiadi di mountain bike. Ci ero riuscito, ma non sono andato molto bene e adesso per me sarà una sfida perché devo fare tutto da zero e qualificarmi per le Olimpiadi”.

In questi giorni Peter Sagan sta gareggiando al Tour de San Luis, in Argentina. La prima gara a tappe della stagione gli ha regalato, fino ad oggi, un secondo posto nella frazione di ieri alle spalle di Fernando Gaviria. Per il corridore slovacco, attualmente in forza alla formazione francese della TotalEnergie, l'obiettivo è quello di tornare da dove tutto è iniziato, visto che prima di diventare professionista su strada ha corso a lungo nella mountain bike. Nel 2016, a Rio, ha preso parte alla gara olimpica di Cross Country, ma fu fatto fuori da due forature. Nel 2021, invece, a Tokyo, non ha gareggiato nella mountain bike a causa di un'operazione al ginocchio alla quale si è dovuto sottoporre poche settimane prima dell'appuntamento a cinque cerchi.