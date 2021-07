Diretta Olimpiadi, cerimonia di apertura a Tokyo: stadio vuoto per le misure anti Covid

LA DIRETTA

13.21 - Momento di riconoscimento per ricordare chi ha perso la vita in quest'ultimo anno e mezzo

13.18 - Viene issata la bandiera giapponese

13.14 - Ingresso della bandiera nazionale giapponese, con 8 bambini e 5 alfieri accompagnati da persone disabili e dai rappresentanti delle persone che si sono prese cura dei malati negli ospedali

13.08 - Proiezioni artistiche tridimensionali sul terreno del'Olimpico

Apart, but not alone.

With the emergence of COVID-19, many athletes had to train for this moment in isolation. But they were always connected by their hope and shared passion. ❤️#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/7teAvhljXe

— Olympics (@Olympics) July 23, 2021