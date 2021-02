Snowboard cross, Moioli-Sommariva d'argento nella gara a squadre

Stavolta l'oro sembrava vicino davvero. L'Italia con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva vince la medaglia d'argento nella finalissima per il titolo della prova a squadre di snowboard cross nei mondiali in corso in Svezia a Idre Fjall. L'azzurra, già medaglia d'argento ieri, completa la rimonta a metà tracciato, poi nel tratto di scorrimento finale è arrivato il sorpasso dell'Australia con Brockhoff (in coppia con Jarryd Huges), che si è aggiudicata il gradino più alto del podio

APPROFONDIMENTI IN SVEZIA Snowboard cross, argento mondiale per Michela Moioli. Oro a... BERGAMO Coronavirus a Bergamo, il dolore della Moioli: «Nonna è...

Snowboard cross, argento mondiale per Michela Moioli. Oro a ​Charlotte Bankes

Per Moioli è la quinta medaglia nei Mondiali. Bronzo invece a Francia 2 con Le Ble Jaques e Pereira, quarti gli Stati Uniti con la coppia Kearney-Gulini. Sesto posto per Italia 2 con Omar Visintin e Raffaella Brutto.

Ultimo aggiornamento: 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA