Michael Jordan scrive il nuovo record: sei scarpe da basket vendute all'asta a 8 milioni di dollari

Michael Jordan si è ritirato da diversi anni ormai dal mondo del basket, dove ha segnato un'epoca con il suo talento e la sua mentalità.

Nonostante i tanti primati raggiunti mentre era in attività, lo statunitense continua a scrivere record. Stavolta, però, nel mondo delle aste. Ad annunciare questo risultato particolare è stato Sotheby, che ha comunicato in una nota ufficiale come sei scarpe del cestista siano state vendute a 8 milioni. Questo lotto è il secondo più costoso nel genere sportivo venduto dalla casa d'aste. La particolarità, infine, è che non si tratta di tre paia di scarpe, ma di sei calzature diverse tra loro. L'ex campione di Nba le ha indossate durante le partite decisive per la vittoria del titolo dei Chicago Bulls dal 1991 al 1993 e dal 1996 al 1998.

Acquirente sconosciuto

L'acquirente non è stato reso noto, nel pieno rispetto della privacy come ha sempre fatto Sotheby. Degli articoli del genere sono oggetto di collezione da parte sia degli appassionati che di possibili campioni attuali. I migliori in circolazione, infatti, guadaganno abbastanza da potersi permettere un cimelio simile. Più probabile, tuttavia, che a comprarle sia stato qualche miliardario dell’high-tech, divo di Hollywood o star della musica: gli uni e gli altri, da Jack Nicholson a Jay Z, sono spesso in prima fila alle partite.