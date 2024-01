Medvedev, perché il tennista gioca senza bandiera? Cosa hanno deciso Itf e Wta sugli atleti russi e bielorussi

Daniil Medvedev, il tennista russo numero 3 al mondo, partecipa ai tornei ufficiali senza la bandiera della sua nazione. Questo come conseguenza dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La Federazione Internazionale Tennis (ITF), infatti, a marzo 2022 ha comunicato la cancellazione di tutti i tornei previsti in Russia e Bielorussia e la sospensione di ambedue le nazionali da tutte le competizioni a squadre. ATP e WTA, contestualmente, hanno stabilito che gli atleti di nazionalità russa e bielorussa possono continuare a competere in tutti i tornei organizzati, ma senza bandiera.

Medvedev, dal canto suo, si è espresso più volte contro la guerra scatenata dal suo Paese, esprimendo solidarietà nei confronti del popolo ucraino.

Lo scorso maggio in un'intervista dichiarò: «Riguardo alla situazione della guerra, l’ho detto molte, molte volte: nessuno in questo mondo, atleti russi o bielorussi compresi, sostiene la guerra. Nessuno. Come possiamo sostenere la guerra? Se le nostre parole potessero fermare la guerra, noi lo faremmo. Ma sfortunatamente non è nelle nostre mani. Il mio messaggio è portare gioia alle persone mostrando il mio miglior tennis».

Chi è Medvedev

Daniil Medvedev è nato a Mosca l'11 febbraio 1996. È considerato uno dei tennisti più forti della sua generazione, in grado di interrompere il dominio dei Big Three (Djokovic, Nadal e Federer) nella classifica mondiale diventando 1° nel 2022.

La sua carriera tennistica comincia nel 2011 ad appena quindici anni e nel torneo Futures Russia F1 conquista i primi punti Atp. Nell'anno successivo partecipa al circuito dei Futures Itf uscendo al primo turno. Nel 2013 ottiene una wild card per partecipare all'Atp 250 di Mosca, ma viene sconfitto dal connazionale Baluda.

La carriera da professionista

Dopo i primi tornei, nel 2014 Medvedev comincia a giocare più stabilmente e ad agosto alza il primo trofeo Itf vincendo la finale del doppio Georgia F1. Verso la fine dell'anno, vince il suo secondo titolo in doppio al Future France F18. Il 12 aprile 2015 conquista il secondo titolo Itf in singolo e nei mesi successivi anche Russia F1. Dopo le qualificazioni spagliate in diversi Atp, Medvedev raggiunge la semifinale di un torneo Challenger a Shanghai.

Nel 2016 arriva la vittoria proprio in un torneo Challenger e grazie agli altri successi raggiunge la 98ª posizione della classifica. Nel 2017 arriva per la prima volta in una finale Atp, nell'Aircel Chennai Open. L'anno successivo, invece, riesce ad alzare l'asticella e vince ben tre titoli del circuito entrando nella Top 20 del ranking. Il 2019 è l'anno della svolta. Medvedev vince ben 4 titoli Atp, tra cui la finale all'Us Open e due Masters 1000 entrando di diritto tra i migliori 5 tennisti al mondo. Mentre nel 2020 vince le Atp Finals, nel 2021 trionfa nello Us Open interrompendo la corsa di Djokovic, che puntava a completare gli Slam avendo vinto i tre Masters 1000 precedenti. Il 2022 è un anno difficile per Medvedev, perché nonostante raggiunga la prima posizione al mondo grazie alla finale degli Australian Open e a due titoli Atp vinti, comincia a calare nel rendimento. Lo scorso anno, invece, si riprende vincendo i Masters di Miami e Roma, raggiungendo le finali all'Indian Wells e agli Us Open oltre alla semifinale di Wimbledon.