Luca Nardi, impresa a Indian Wells: da "lucky loser" batte Djokovic in 3 set. «Ho sconfitto il mio mito»

Luca Nardi, tennista azzurro numero 123 del mondo, ha scritto un pezzo di storia.

Nei sedicesimi di finale di Indian Wells, torneo Atp 1000, ha battuto nientepopodimeno che Novak Djokovic, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Una vera e propria impresa, se si pensa che era dal 2008 che il serbo, numero 1 del ranking mondiale, non perdeva non perdeva contro un giocatore fuori dai top 100.

Nardi: «Senza parole, Djokovic è il mio idolo. Ho la foto in camera...»

«Sono senza parole - ha detto Nardi - Io ho la foto di Novak nella mia camera. Djokovic è il mio mito. Fino a stasera non mi conosceva nessuno. Sinner? Mi ha spinto tantissimo in allenamento, non mi aspettavo di vincere.

Il 20enne pesarese dopo questo Atp 1000 entrerà nei primi 100: con il passaggio agli ottavi si è già assicurato almeno il 96esimo posto. Luca Nardi era uscito addirittura dal torneo nelle qualificazioni, battuto da Goffin. Era rientrato da "lucky loser" nel posto del tabellone lasciato libero da Tomás Martín Etcheverry, testa di serie del torneo, che ha abbandonato dopo un infortunio al polpaccio destro. Giocherà agli ottavi di finale contro Tommy Paul, numero 13 al mondo. Ma dopo un'impresa così, sognare è lecito più che mai.