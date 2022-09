Jack de Bromhead, muore a 13 anni il fantino promessa dell'ippica: fatale la caduta da cavallo durante una corsa

Jack de Bromhead, giovane fantino, promessa mondiale dell'ippica, è morto a 13 anni dopo una caduta da cavallo. La tragedia è avvenuta in Irlanda. Durante una gara, il ragazzino è stato balzato violentemente dalla sella, a nulla è valso l'intervento dei sanitari. Il 13enne era figlio di Henry de Bromhead, uno dei più importanti allenatori di saltatori del mondo, famoso per aver avuto nella sua scuderia Rachael Blackmore, una delle più famose fantine della storia dell'ippica. Il dramma è avvenuto sabato 3 settembre, nel primo giorno del Glenbeigh Festival, a Rossbeigh Beachnel sud dell’Irlanda.

La sua famiglia lo ha descritto come «un bambino unico, ha cambiato le nostre vite nel miglior modo possibile». Il Glenbeigh Racing Festival è un evento di due giorni, molto popolare nel mondo dell'ippica, a cui prendono parte molti giovani fantini da tutto il mondo. Dopo il tragico evento, l'organizzazione del festival ha scelto di cancellare tutte le gare del weekend in programma.

Jack de Bromhead, doing what he loved most ❤️ pic.twitter.com/VfeFqdaIkO

— At The Races (@AtTheRaces) September 4, 2022