GP di Spa, qualifica: Verstappen annienta i rivali con una strepitosa pole, ma partirà 14°. Dal palo scatterà la Ferrari di Sainz

La pole è la sua, di Max Verstappen, che sul circuito più iconico della stagione ha stracciato tutti. L'olandese della Red Bull-Honda ha lasciato a ben 6 decimi la Ferrari di Carlos Sainz (1'43"665 contro 1'44"297), un distacco che stordisce e il merito è tutto di Verstappen considerando che Sergio Perez ha rimediato 8 decimi dal compagno di squadra. Ma il campione del mondo in carica nel Gran Premio non scatterà dalla pole, bensì dalla 14esima posizione per via della penalità dovuta al cambio della power unit. Ma attenzione, perché il Verstappen visto oggi potrà puntare comunque a un risultato di grande spessore domani.

Dalla posizione del poleman scatterà quindi Sainz, poco allegro dopo la qualifica, impressionato dal divario rimediato dalla Red Bull. Con lui in prima fila ci sarà Perez, pure lui deluso per la "paga" rimediata da Verstappen. Sainz ha potuto godere della scia del compagno di squadra Charles Leclerc, il quale pure lui penalizzato per la power unit sostituita, ha sacrificato giustamente uno dei suoi giri. Cosa che non ha fatto Verstappen per Perez, come da decisione Red Bull. Leclerc ha segnato il quarto tempo e partirà 15esimo.



Buona prestazione per l'Alpine-Renautl, quinta con Esteban Ocon e sesta con Fernando Alonso. Il francese ha anche "tirato" lo spagnolo in quanto penalizzato per la power unit sostituita. Di conseguenza, Alonso da sesto partirà per il GP dalla terza posizione. con a fianco, in seconda fila, la Mercedes di Lewis Hamilton. Il sette volte iridato è rimasto senza parole per il secondo e otto decimi che lo separa da Verstappen. Ci si aspettava una Mercedes competitiva a Spa, invece ha compiuto un grande passo indietro.





Dietro ad Hamilton, il compagno di squadra George Russell che dividerà la terza fila con la sorpresa della giornata, Alexander Albon. Al di là delle penalità, il pilota Williams-Mercedes ha finalmente fatto la differenza attraversando la Q1, la Q2, fino a raggiungere la nona piazza finale, poi divenuta la sesta. Notevole quindi la prestazione di Albon, il quale ha messo a segno un risultato speciale, che ricorda quelli di Russell quando era in Williams. Lando Norris era entrato in Q3, ma in griglia sarà 17esimo con la McLaren-Mercedes. Tra chi ha guadagnato posizioni importanti grazie alle penalità altrui è Sebastian Vettel, da 16esimo a decimo.



Sabato 27 agosto 2022, qualifica



1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'43"665 - Q3 **

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'44"297 - Q3

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'44"462 - Q3

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'44"553 - Q3 **

5 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'45"180 - Q3 **

6 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'45"368 - Q3

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'45"503 - Q3

8 - George Russell (Mercedes) - 1'45"776 - Q3

9 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'45"837 - Q3

10 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'46"178 - Q3 **

11 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'45"767 - Q2

12 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'45"827 - Q2

13 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'46"085 - Q2 **

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'46"611 - Q2

15 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'47"718 - Q2 **

16 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'46"344 - Q1

17 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'46"401 - Q1

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'46"557 - Q1

19 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'46"692 - Q1

20 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'47"866 - Q1 **



** Penalità motore, retrocessi in fondo alla griglia

Così sulla griglia di partenza del GP del Belgio dopo le penalità



1. fila - Sainz - Perez

2. fila - Alonso - Hamilton

3. fila - Russell - Albon

4. fila - Ricciardo - Gasly

5. fila - Stroll - Vettel

6. fila - Latifi - Magnussen

7. fila - Tsunoda - Verstappen

8. fila - Leclerc - Ocon

9. fila - Norris - Zhou

10. fila - Schumacher - Bottas